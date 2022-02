Samuel Moreno Rojas se declaró inocente por el caso de Odebrecht

Foto: Archivo particular

Foto: Archivo particular

“No acepto cargos, porque no cometí ni el interés ni el cohecho impropio, no fui coautor ni autor ni participe de ninguna de esas conductas que me enrostra la Fiscalía General de la Nación”, de esta forma, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas se declaró inocente del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el caso Odebrecht.

Moreno Rojas, quien tiene en su haber tres condenas por el ‘carrusel de la contratación’, enfrenta desde este miércoles un juicio penal por presuntamente haber exigido millonarios sobornos para la entrega del contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo descontaminar el Río Bogotá.

Según la Fiscalía General, el entonces Alcalde Mayor de Bogotá habría recibido cerca de mil millones de pesos por parte de un grupo de empresarios y contratistas que estaban interesados en el millonario contrato, el cual tenía un valor total de 244 mil millones de pesos.

Siendo parte activa de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que era la encargada del proceso de contratación, se hizo una manipulación del pliego de condiciones y fechas para así beneficiar a los contratistas que ya se habían comprometido a pagarle la respectiva comisión.

Moreno Rojas deberá responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía pidió que sean citados como testigos el empresario Emilio Tapia Aldana –condenado por el ‘carrusel’ y quien enfrenta actualmente un proceso penal por el contrato de Centros Poblados-, así como el contratista Orlando Fajardo –sentenciado a seis años de prisión por este escándalo de corrupción-, así como el abogado Manuel Orlando Sánchez.

Moreno Rojas cumple actualmente una condena de 39 años de prisión por las irregularidades en la cesión del contrato de la fase III de TransMilenio por la calle 26 y las fallas en la celebración de los convenios para la reparación de la malla vial y las obras de valorización en la capital de la República.

Desde el 2011, el exalcalde de Bogotá se encuentra privado de su libertad en la escuela de Carabineros, en el centro de la capital de la República.

En desarrollo...