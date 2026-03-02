Carrusel de la contratación: Corte Suprema confirma condena contra Liliana Pardo, exdirectora del IDU

La exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, fue sentenciada a nueve años de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido mediáticamente como el carrusel de la contratación en Bogotá.

Carrusel de la Contratación, el escándalo de corrupción que acabó con la carrera de Samuel Moreno

La exfuncionaria, quien desde hace una década está prófuga de la justicia, fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho propio (es decir, recibimiento de sobornos) para la adjudicación de contratos de obra vial durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

Sin embargo, en el fallo, el alto tribunal realizó unas modificaciones a las sentencias emitidas por un juzgado de conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior.

A la izquierda, la exdirectora del IDU Liliana Pardo; a la derecha, de espaldas, el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales. Foto: Guillermo Torres

Frente al contrato 180 de 2005, que hacía referencia a las obras de valorización, la Corte Suprema consideró que se debe emitir una sentencia como “autora” y no como “coautora” de los sobornos. Esto teniendo en cuenta varias pruebas presentadas durante la etapa de juicio.

“Es cierto que las pruebas dieron cuenta de un plan criminal en torno a la manipulación de la contratación del IDU —por ello, el lamentablemente conocido carrusel de la contratación—, situación reconocida tanto por las instancias como por la misma defensa”, señala la decisión.

Exsenador Efraín Torrado fue condenado a ocho años de prisión por el carrusel de la contratación, en Bogotá

La Corte llegó a esta conclusión tras revisar la declaración rendida por el contratista Julio Gómez, quien fue uno de los empresarios favorecidos con la repartija de contratos tras comprometerse con los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas a entregar un porcentaje —a modo de coima— del valor total del contrato vial.

“En relación con los contratos de valorización, el caudal probatorio valorado por las instancias advierte probada la hipótesis acusatoria. Según esta, Pardo Gaona aceptó la solicitud de ayuda en la adjudicación ilegal de contratos de valorización realizada por Héctor Julio Gómez y demás implicados en el carrusel de la contratación, a cambio de unos compromisos económicos”, indica la sentencia de la Sala de Casación Penal.

El excontratista Emilio Tapia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo del juicio que se le adelanta al exsenador Iván Moreno Rojas por el carrusel de la contratación en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el caso del proceso de licitación 006 de 2008, el alto tribunal emitió fallo absolutorio, puesto que las pruebas no dejaban ver una participación directa y constante de Liliana Pardo en el recibimiento de sobornos para direccionarlo.

Citando las declaraciones de los contratistas Mauricio Galofre (quien hacía parte del Grupo Nule), Julio Gómez y Emilio Tapia, el alto tribunal precisó que las comisiones fueron recibidas, principalmente, por el exdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez.

Las 15 confesiones del Carrusel de la Contratación

“La trascendencia de los yerros es indiscutible, pues de haber apreciado el contenido integral de estos medios de conocimiento, el tribunal hubiera concluido que era plausible, en algún grado de probabilidad, la hipótesis defensiva que afirmaba el actuar autónomo de Inocencio Meléndez”, señaló la Sala.

En contra de la exdirectora del IDU existe una circular roja de la Interpol para su ubicación y captura.