Judiciales

Carrusel de la contratación: Corte Suprema confirma condena contra Liliana Pardo, exdirectora del IDU

Desde hace una década la exfuncionaria se encuentra prófuga de la justicia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 5:20 p. m.
Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Foto: Colprensa

La exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, fue sentenciada a nueve años de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido mediáticamente como el carrusel de la contratación en Bogotá.

Carrusel de la Contratación, el escándalo de corrupción que acabó con la carrera de Samuel Moreno

La exfuncionaria, quien desde hace una década está prófuga de la justicia, fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho propio (es decir, recibimiento de sobornos) para la adjudicación de contratos de obra vial durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

Sin embargo, en el fallo, el alto tribunal realizó unas modificaciones a las sentencias emitidas por un juzgado de conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior.

A la izquierda, la exdirectora del IDU Liliana Pardo; a la derecha, de espaldas, el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales.
A la izquierda, la exdirectora del IDU Liliana Pardo; a la derecha, de espaldas, el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales. Foto: Guillermo Torres

Frente al contrato 180 de 2005, que hacía referencia a las obras de valorización, la Corte Suprema consideró que se debe emitir una sentencia como “autora” y no como “coautora” de los sobornos. Esto teniendo en cuenta varias pruebas presentadas durante la etapa de juicio.

Nación

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

Bogotá

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Cali

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Bogotá

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Cali

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

Nación

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

Política

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Nación

Aunque sigue huyendo de la justicia, Liliana Pardo, cerebro del Carrusel de la Contratación en Bogotá, recibió otra condena

“Es cierto que las pruebas dieron cuenta de un plan criminal en torno a la manipulación de la contratación del IDU —por ello, el lamentablemente conocido carrusel de la contratación—, situación reconocida tanto por las instancias como por la misma defensa”, señala la decisión.

Exsenador Efraín Torrado fue condenado a ocho años de prisión por el carrusel de la contratación, en Bogotá

La Corte llegó a esta conclusión tras revisar la declaración rendida por el contratista Julio Gómez, quien fue uno de los empresarios favorecidos con la repartija de contratos tras comprometerse con los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas a entregar un porcentaje —a modo de coima— del valor total del contrato vial.

“En relación con los contratos de valorización, el caudal probatorio valorado por las instancias advierte probada la hipótesis acusatoria. Según esta, Pardo Gaona aceptó la solicitud de ayuda en la adjudicación ilegal de contratos de valorización realizada por Héctor Julio Gómez y demás implicados en el carrusel de la contratación, a cambio de unos compromisos económicos”, indica la sentencia de la Sala de Casación Penal.

Emilio Tapia
El excontratista Emilio Tapia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo del juicio que se le adelanta al exsenador Iván Moreno Rojas por el carrusel de la contratación en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el caso del proceso de licitación 006 de 2008, el alto tribunal emitió fallo absolutorio, puesto que las pruebas no dejaban ver una participación directa y constante de Liliana Pardo en el recibimiento de sobornos para direccionarlo.

Citando las declaraciones de los contratistas Mauricio Galofre (quien hacía parte del Grupo Nule), Julio Gómez y Emilio Tapia, el alto tribunal precisó que las comisiones fueron recibidas, principalmente, por el exdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez.

Las 15 confesiones del Carrusel de la Contratación

“La trascendencia de los yerros es indiscutible, pues de haber apreciado el contenido integral de estos medios de conocimiento, el tribunal hubiera concluido que era plausible, en algún grado de probabilidad, la hipótesis defensiva que afirmaba el actuar autónomo de Inocencio Meléndez”, señaló la Sala.

En contra de la exdirectora del IDU existe una circular roja de la Interpol para su ubicación y captura.

Más de Nación

En los últimos dos años, las quejas sobre fallas en el sistema han aumentado en un 75,7% de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo.

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

x

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Presuntos explosivistas del ELN fueron aviados a prisión.

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Río Guadalajara, en Buga, Valle.

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

x

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Laura María Mejía, exjefa de la Unidad de Compras, y Viviana del Valle, exsupervisora de contratos, fueron acusadas por la Fiscalía.

Defensa de Álvaro Villada recusó a juez de control de garantías en proceso por presuntas irregularidades en Metroparques

Noticias Destacadas