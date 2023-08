El ELN quería matar al Fiscal con un francotirador o un atentado terrorista, es su forma de operar: vicefiscal Martha Mancera

SEMANA: ¿Vicefiscal (Martha Mancera) cómo se conoció de los planes para asesinar al fiscal General, Francisco Barbosa?

Martha Mancera: Lo más importante aquí es la institucionalidad, es decir, tanto el Ministerio de Defensa, como los miembros del alto Gobierno, junto con la Fiscalía, estamos uniendo esfuerzos y hemos logrado determinar que esto se generó desde hace 30 días. Esa fue la información que nosotros empezamos a recibir y los más importante es que no se concrete el atentado contra el Fiscal General de la Nación. Nuestro deber es informarles a los colombianos lo que nosotros veníamos trabajando sobre este plan criminal que hoy se conoce.

SEMANA: Ve uno que este es un hecho en el que toda la institucionalidad se ha unido Gobierno, Fiscalía, Fuerza Pública, pero ¿Si se sabía hace 30 días, por qué hasta este momento el país se entera de estos planes criminales del ELN?

M.M.: La Fiscalía es una entidad que tiene fiscales bajo su autonomía, junto con los investigadores. Ambos empezaron a obtener información desde un tiempo para acá, pero, desde hace 30 días, comenzamos a obtener información mucho más específica de un probable atentado contra el Fiscal General. Por una primera fuente supimos que quien lo iba a ejecutar eran los de la estructura criminal del ELN, se abrió la investigación con esa información inicial. Comenzamos a hacer actividades investigativas encaminadas a establecer ¿Quiénes eran? Luego aparece una segunda fuente que entregó datos más precisos. Por supuesto, como lo hemos venido diciendo, el ELN tiene una forma muy particular de realizar y ejecutar sus acciones, entre ellas es mantener siempre la información compartimentada, o sea, no la tiene una sola persona sino que la tienen varias células de la organización para cumplir su objetivo.

La segunda fuente dio datos más concretos como que efectivamente se estaban dando unas reuniones en Venezuela, que darían cuenta de toda la infraestructura que se habría requerido para asesinar al señor Fiscal. Continuamos con nuestras actividades investigativas pero ya el viernes, cuando ya las Fuerzas Militares, a través de su inteligencia, nos entregan una información mucho más consolidada de la que daba cuenta que esto, sumado a lo que nosotros habíamos obtenido, no era una coincidencia.

SEMANA: Es gravísimo, entonces desde diferentes fuentes, ustedes en la Fiscalía y también del Ejército, venían avanzando investigaciones que daban cuenta de lo mismo. ¿La certeza es completa?

M.M.: Por supuesto, precisamente dentro de las funciones que tiene el Ejército, o la inteligencia de las Fuerzas Militares, es la recolección de información que debe entregar a las autoridades competentes cuando de esto se desprenda la ejecución de un hecho delictivo. Se presentan el viernes, nos entregan información parcial de lo que ellos tenían y, por supuesto, coincidía con la información que nosotros ya teníamos como, por ejemplo, los patrones de comportamiento, los patrones de comportamiento sobre el atentado que se va iba perpetrar; francotiradores o un atentado terrorista.

SEMANA: Es obviamente la forma de operar del ELN…

M.M.: Claro, esas dos cosas las hemos venido revisando en las anteriores investigaciones. Por ejemplo, en El Tarra se han producido varias muertes de servidores públicos adscritos al Ejército, donde su modalidad es un francotirador que lo asesine, entonces la información tiene que ver con los patrones de comportamiento, igual que los atentados terroristas que ellos hacen. Obviamente para hacerlos necesitan dinero, esta información también nos había llegado y se consolida el viernes con esa información de las Fuerzas Militares.

Fiscal General de la Nacion Francisco Barbosa designo a Martha Mancera como Vicefiscal General encargada en rueda de prensa Bogota feb 17 del 2020 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Los negociadores del ELN salieron a negar este plan criminal, sin embargo la información es clara de parte de ustedes, con un ingrediente adicional, la certeza que se estaba planteando en Venezuela ¿Qué les responde?

M.M.: Por supuesto que son ellos, la información que suministran es relacionada a que son miembros del ELN quienes estarían reunidos en Venezuela, en donde se estaría fraguando el atentado contra el Fiscal. Lo más importante es que el ELN sí tenía dentro de sus planes el asesinar al Fiscal y sobre eso es que estamos trabajando. En la reunión (con ministro de Defensa y la cúpula militar) se dejó sentada cuáles eran las fuentes de información nuestras, y cuáles eran las fuentes de información del Ministerio de Defensa.

SEMANA: Nuevamente Venezuela como refugio o retaguardia del ELN, la información que ustedes mismos han dado se sabe que había cinco personas ahí reunidas ¿Qué mandos tenían? Qué nos puede dar de lo que sucedió ya al otro lado de la frontera?

M.M.: Por una reserva sumarial no podemos entregar información de las personas que se encontraban o que fueron a la reunión en Venezuela, lo que sabemos y que podemos decir es que fue en el país vecino, Venezuela, que fueron cinco personas las que se reunieron ¿Quiénes? No, porque esto es un tema que nosotros tenemos que adelantar la investigación. Lo que le puedo decir es que el ‘Rolo’ es el coordinador de la operación, fíjese que este patrón de comportamiento se dio claramente en el lamentable atentado terrorista de la Escuela General Santander, cuando meses antes de generarse el atentado movieron grandes cantidades de dinero. Le estamos diciendo al ELN: ya estamos enterados, iniciamos la investigación y sabemos está detrás de este atentado.

SEMANA: ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cómo lo estaban moviendo?

M.M.: Más de 3 mil millones de pesos, moviéndose a través de varias personas, no es una sola persona, y obviamente nosotros tenemos la ventaja de que en la Fiscalía tenemos fiscales dedicados a cada una de las estructuras con un contexto que es, que no se nos puede olvidar, cuál es la estructura, en qué condiciones manejan la estructura, quiénes son los que están en cada uno de los frentes de guerra, las comisiones. Esto hace que nosotros tengamos una información más o menos coincidente y, por supuesto, el movimiento del dinero no se hace de una sola persona, sino de varias personas que están moviendo el dinero para una actividad concreta como es...

SEMANA: Cuando realizaron el atentado en la Escuela de Policía General Santander, lo primero que hicieron fue salir a negar ¿No hay algo de cinismo en negar un plan criminal debidamente investigado por varias fuentes?

M.M.: Genera indagación, obviamente tenemos que entrar a corroborar toda la información para tener suficiente evidencia probatoria, el que lo haya negado pues es un tema que es muy obvio, en Colombia nosotros tenemos una trazabilidad investigativa, es obvio que digan que no son, es la primera manifestación que siempre hacen las estructuras criminales.

SEMANA: Para nadie es un secreto las diferencias que se han manifestado desde la Fiscalía en el trámite de algunas leyes o la forma como se manejan los temas de seguridad de parte del Estado, ¿Cómo fue la reunión en el Ministerio de Defensa? ¿Qué hablaron en esa reunión?

M.M.: Mire, yo creo que antes de decirle cómo avanzó esa reunión es muy importante tener la claridad de los escenarios. Vamos a ser muy claros en que la Fiscalía y el Fiscal General acompañan el proceso de paz. El señor Fiscal ha firmado 76 suspensiones de órdenes de captura contra, no solamente de las disidencias, del ELN son 29, acompañamos el proceso de paz. En cuanto a los otros escenarios que tienen que ver con grupos al margen de la ley, que no pueden ir a ningún escenario político, pues el sometimiento, que es en lo que siempre hemos insistido. ¿Cómo avanzó la reunión? fue sobre temas puntuales que tienen que ver con el avance de las investigaciones, con el avance del esclarecimiento y sobre todo para establecer concretamente cuáles son las personas que están realizando este plan contra el Fiscal General. Se instaló una mesa en la que ya nombramos nuestros fiscales para aunar esfuerzos y lograr avanzar rápidamente en ese eje temático.

SEMANA: Es absolutamente descabellado que en medio de una negociación de paz pretendan matar al Fiscal ¿Puede haber una disidencia del ELN que no está de acuerdo con la negociación?

M.M.: La Fiscalía no se puede meter en temas sobre los cuales no se tiene ninguna evidencia, lo que nosotros podemos decir es que la hipótesis que tenemos hoy es que el ELN, varios miembros el ELN, están realizando actividades encaminadas para asesinar al Fiscal General de la Nación a través de dos modalidades, bien sea con francotirador o bien sea por medio de un acto terrorista. Recordemos lo siguiente: cuando se suspenden las órdenes de captura no se suspende la ejecución de los procesos de investigación, eso debe ser muy claro, la jurisdicción ordinaria para investigar delitos continua y esto es una investigación que va a continuar en tratándose de un grupo al margen de la ley, a pesar de que esté en un proceso de negociación.

SEMANA: Además de la reunión que usted me citaba en Venezuela, también se habla que se estaba planeando desde el Catatumbo…

M.M.: Cuando se habla de la estructura del ELN, se habla de los sitios en donde ellos tienen presencia y control del territorio, entonces nosotros no podemos decir: es que como fue en determinado sitios en donde se hizo la reunión entonces es desde allá que va a salir el atentado o que se va a ejecutar el atentado, lo que estamos diciendo es que miembros del ELN, sea cuál sea, y pertenezca a los bloques o a los distintos frentes, son quienes vienen realizando actividades encaminadas a atentar contra el Fiscal con unas modalidades muy particulares; el que previamente ellos mueven dinero para pagar todo lo que significa la infraestructura de esta naturaleza; entonces nosotros no podemos decir que es de determinado sitio sino que es una situación que se presenta con miembros del ELN.

El fiscal Francisco Barbosa y el ministro Iván Velásquez se reunieron para hablar de presunto plan del ELN para asesinar a Barbosa. | Foto: Ministerio de Defensa.

SEMANA: ¿Quién es el Rolo, el único nombre que han ventilado dentro de esta investigación?

M.M.: Es una persona que tiene la capacidad de las coordinaciones, ha estado en varios hechos delictivos de los cuales no me referiré pues estamos en el análisis de los patrones de comportamiento, pero lo que podemos decir es que sí tiene una capacidad de coordinar, tiene una capacidad de compartimentación y tiene una capacidad de resultado.

SEMANA: El Fiscal Barbosa ha sido muy crítico y es el tema de seguridad en algunas regiones del país, usted me está hablando de El Tarra ¿Es una zona inmanejable para la Fuerza Pública y para la Fiscalía?

M.M.: Hay presencia del territorio y de control total, o sea, en eso nosotros nos hemos venido verificando en cada una de las investigaciones que se está adelantando. Ahora, que si tienen controlado el Catatumbo o varias estructuras criminales, pues eso es lo que hemos venido diciendo desde hace unos seis meses. En algunos territorios, en el Chocó, no solamente el ELN sino está el Clan Golfo y también están las disidencias; en el Putumayo tenemos presencia de disidencias. Son temas en los que nosotros hemos venido insistiendo en que existe un control por parte de estas estructuras criminales.

SEMANA: ¿Hay zonas vedadas para el Fiscal, para la institucionalidad?