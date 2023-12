El general (r) Óscar Naranjo cuenta lo que sabe de la muerte de Pablo Escobar: este es el capítulo de su libro sobre la caída del capo

La última vez que Pablo Escobar amenazó con desatar una oleada terrorista fue en la noche del sábado 27 de noviembre de 1993, cinco días antes de morir. Lo hizo cuando su esposa, sus hijos y su nuera atravesaban el océano rumbo a Frankfurt, Alemania, donde se proponían pedir asilo. Previendo que el Gobierno alemán no autorizaría el ingreso de su familia a ese territorio, el capo dijo públicamente que dinamitaría todos los aeropuertos de ese país y atacaría sus intereses en Colombia. Esa misma noche, el delincuente se comunicó en al menos cuatro ocasiones con el conmutador de la Casa de Nariño y profirió las mismas advertencias.

Así las cosas, solo había que esperar que Pablo Escobar apareciera. En la tarde de ese mismo día y con lo buena investigadora que es, María Emma Caro decidió subir las escaleras y mirar qué pasaba en el piso 29, donde estaban los Escobar. Me dijo que le había llamado la atención ver en el pasillo a un par de personas muy sospechosas, que al parecer hablaban con el hijo del capo. Nos preguntábamos cómo era posible que, a pesar de las instrucciones dadas a la recepción del hotel, dos personas no identificadas habían tenido acceso al piso 29.

Al día siguiente, primero de diciembre, las alarmas estaban prendidas porque era el cumpleaños número 44 de Pablo Escobar. Algo debería pasar, pensábamos, pero nada. Los Escobar no hablaban demasiado en la suite y los teléfonos no sonaban. Lo único que sucedió fue una entrevista de Juan Pablo Escobar en una emisora de Medellín. La corta conversación, según evaluamos inmediatamente, tuvo varios objetivos: enviarle a su padre un saludo de cumpleaños, darle a entender que todos estaban bien en Residencias Tequendama y contarle que la experiencia del fallido viaje a Alemania había sido muy traumática.

En la mañana del jueves 2 de diciembre, María Emma volvió a encontrarse en el ascensor con Juan Pablo Escobar, quien iba acompañado por los dos hombres de los días anteriores. Esta vez, la última que los vería, el lenguaje y el tono de las palabras del hijo del capo fueron distintos. Se veía muy molesto, fuera de casillas y, términos más, términos menos, dijo en voz alta: “No se van a salir con la suya, mi papá es un berraco. Esos hijueputas del Gobierno no saben con quién se están metiendo. Y ni crean que yo no soy capaz de defender a mi padre”.

De regreso a la escucha de las llamadas y a lo que decían en la suite, al promediar la mañana el hijo del capo recibió varias llamadas de periodistas de diferentes lugares de Colombia y el mundo, interesados en obtener una entrevista sobre el viaje a Alemania y su situación actual en Residencias Tequendama. Una de esas llamadas fue del jefe de investigación de la revista Semana, Jorge Lesmes, quien planteó un cuestionario muy personal, no dirigido a Pablo Escobar, sobre la situación tan complicada que vivían en ese momento. Juan Pablo rechazó todas las peticiones, menos la de Lesmes, quien se comprometió a hacer llegar cuanto antes un sobre con las preguntas.

Una burla a la justicia: Pablo Escobar siempre dijo que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. | Foto: archivo particular

No obstante, esa primera llamada habría de durar escasos treinta segundos porque Juan Pablo Escobar colgó el teléfono sin prácticamente dejar hablar a su padre. Quedamos en suspenso y por momentos pensamos que ya no habría más comunicaciones, pero cinco minutos después entró otra llamada de Pablo. Esta vez Juan Pablo no colgó, sino que pasó la llamada a su mamá, Victoria Eugenia, quien estaba en la habitación de al lado.