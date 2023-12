El amante bandido: la historia secreta de los amoríos de Pablo Escobar. Los regalos excéntricos, los crímenes y todo lo que hizo para tapar sus infidelidades

Desde sus primeros años como pareja, Pablo le puso los cachos. “Recuerdo que lloraba toda la noche esperando a que llegara en la madrugada. Me dolía su infidelidad, pero no tenía la valentía para dejarlo”, contó en su libro. Una vez se conoció su verdadero trabajo, y tras su paso por la cárcel, su familia le preguntaba con insistencia por qué simplemente no lo dejaba. “Estoy con él porque lo quiero”, decía ella.