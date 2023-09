El ‘Oso Yogui’ no se salió con la suya y tendrá que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia en la investigación contra Arturo Char y Laureano Acuña

El papel del ‘Oso Yogui’

Arturo Char. Foto: archivo particular. Revista Jet-set. | Foto: Archivo Particular

Al hablar de su fuga, señaló que antes de hacerlo recibió la visita de un prestante abogado llamado Diego Muñetón, cercano a los Char: “Ellos me dijeron: ‘Nosotros te vamos a ayudar, te vas a ir’; me hablaron de Héctor Amaris. Me dijeron: ‘Así como hicimos con Héctor Amarís, que está con su esposa, con sus hijos, teniendo una vida tranquila, así la vas a tener tú’. Eso fue lo que me dijeron antes de que me hablaran”.