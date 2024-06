El pregonero mayor, esta es la curiosa historia de Miguel Rincón, la voz comercial de los vendedores ambulantes

Se ha negado a grabar dos cosas en particular; una cuando ve que el vendedor ofrece ofertas falsas y dos sobre marihuana, por una razón clave. Él, a sus casi 70 años, es adicto al bazuco y empezó probando la marihuana, el infierno que ha vivido en medio de las drogas lo llena de horror, por eso no quiere que alguien más lo viva.

Con algo de nostalgia reconoce que los pregoneros están por desaparecer. “ Es un mensaje demasiado invasivo, la gente los tiene que escuchar por obligación y eso hace que sea muy difícil. Yo pido disculpas si alguna vez he molestado a alguien”, manifiesta a este medio. En otros países, cuando va a pasar por las calles un pregón tienen que pedir un permiso a las autoridades locales para no molestar a los habitantes del sector, como los llama Miguel Rincón.

Él mismo se molesta cuando trata de descansar y se escucha, “el problema no está en el ruido, sino que los vendedores no atienden las recomendaciones. No debe pasar más de cuatro minutos estacionados en el lugar, si pueden pasar varias veces pero no quedarse ahí media hora”, dice con algo de disgusto, asegura que todo tiene una técnica de mercadeo.