“El sueldo no me alcanza para contratar abogados que me defiendan”: alcalde de Cartagena arremete contra la Procuraduría

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la Procuraduría General de la Nación y a la que estaba citado el alcalde distrital de Cartagena, William Jorge Dau Chamat. El objetivo era continuar con el juicio verbal que se le adelanta por “presunto incumplimiento del deber de tratar con respeto a los directivos de la Universidad de Cartagena”.

Cabe recordar que el mandatario el 31 de julio de 2020, a través de medios de comunicación locales, se refirió a los dirigentes en términos desobligantes e irrespetuosos, en el marco de la problemática ocasionada por la elección del contralor distrital de esta ciudad. Puntualmente, Dau se refirió a los directivos de la Universidad de Cartagena como un “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

La Procuraduría señala que se trató de una “conducta con la que posiblemente incumplió el deber del buen trato, imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución, y con la cual pudo afectarles su dignidad humana e integridad”.

Dau, en plena audiencia, arremetió contra la procuradora que lleva el caso, advirtiéndole que el ministerio público, a su juicio, es una especie de cómplice de la corrupción en Colombia: “En todos estos chistes de procesos que me abre la Procuraduría, tengo que depender de abogados que creen en mi probidad, en mi transparencia, en mi causa de la lucha contra la corrupción, para que me representen ad honorem. El sueldo de alcalde no da para contratar todos estos abogados para defenderme de la persecución de la Procuraduría”.

Y agregó: “Estoy convencido de que este proceso fue ordenado por motivaciones políticas; es bien sabido que todos los procuradores tienen un dueño político, todos responden a un representante, a un senador, son recomendados. Este proceso lo revivieron porque yo me manifesté partidario del Gobierno Petro, porque dije que el expresidente Iván Duque no hizo nada por Cartagena. Y comenzaron a llamar, a presionar, yo no les tengo miedo, ustedes no tienen la moralidad para sancionarme por llamar nido de ratas. Es bien sabido que la Procuraduría es la columna vertebral que protege a los corruptos en Colombia”, dijo en medio de su intervención Dau.

Debido a un fallo de una tutela, el mandatario ya había tenido que pedirles perdón a los directivos de la universidad por sus palabras irrespetuosas.

Esa tutela fue instaurada por miembros del personal administrativo y directivos de la universidad, para proteger varios derechos fundamentales, entre ellos el de buen nombre.

“Rechazamos los señalamientos que hizo (el alcalde) al señor rector, Édgar Parra Chacón, a quien todos conocemos y de quien valoramos su actuar profesional, humano, ético y comprometido”, señalaron en su momento las directivas de la Universidad a través de una reacción por las declaraciones del mandatario local.

Por esto, el mandatario local, en su momento, se retractó a través de su cuenta de red social en Facebook “Salvemos a Cartagena”.

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan, al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como ‘un nido de ratas corruptas’, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, señala la retractación del mandatario de Cartagena.