Elecciones 2022 | “Así me siento hoy, con fuerza y esperanza”: Sergio Fajardo

Los candidatos a la Presidencia de la República le madrugaron este 29 de mayo a cumplir su compromiso con la democracia, votando en la respectiva mesa en la que se encontraban inscritos ante la Registraduría nacional.

En el caso específico de Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza se acercó hasta el colegio INEM José Félix Restrepo, en Medellín, en donde tiene registrada su cédula.

Sin embargo, minutos antes de salir a votar, como es costumbre, y siguiendo la lógica del eslogan de la colectividad que representa, el candidato aseguró que se siente esperanzado con esta nueva jornada electoral, agradeciendo el esfuerzo de cada persona que lo apoyó en el camino a esta nueva contienda democrática en Colombia.

“Así me siento hoy, con fuerza y esperanza. A los voluntarios, GRACIAS; a los integrantes del equipo, GRACIAS; a cada colombian@, GRACIAS. Cada volante que dimos demuestra el amor que sentimos por nuestro país que lleva años esperando que le den su lugar. ¡Vamos a votar!”, fue el mensaje de ánimo que dejó Fajardo en redes sociales, acompañado de una fotografía en la que aparece él con unos brazos musculosos a su alrededor y la frase: “La fuerza de la esperanza”.

“No tengo confianza en la Registraduría”

No obstante, el mensaje de Fajardo se tornó un poco más negativo después de votar, aunque no porque no crea en que hoy puede dar un giro inesperado en las elecciones, sino porque dijo no confiar al 100 % en la forma cómo la Registraduría ha hecho su trabajo, considerando a esta entidad como “irrespetuosa”.

“Colombia necesita inundarse de respeto en todos los sentidos. Hay unos irrespetuosos que tienen una responsabilidad muy grande, como el Gobierno nacional y la Registraduría, pero esperemos que pasemos este trago amargo y que hoy nos demos una nueva oportunidad”, explicó el exgobernador de Antioquia en declaraciones a la prensa.

Pero las pullas hacia la Registraduría no se detuvieron: “No tengo confianza en la Registraduría, lo que ha pasado es muy serio”, recordando las polémicas generadas por las inconsistencias que se presentaron en las pasadas elecciones legislativas, con el conteo de votos como protagonista.

Por esto, dijo que era importante que “los observadores hagan su trabajo, que los jurados hagan su trabajo” sin hacer más allá de lo que se les pide.

“Yo no digo mentiras para llegar, los que dicen mentiras para llegar se convierte en una frustración, en una explosión”, dijo Fajardo, intentando cambiar de tema para hablar un poco más de lo que es su visión como país.

Para él es relevante que el tema central de estas elecciones sea aprender a “tratar bien a Colombia”, pues es la única forma que existe, según Fajardo, para reunificar y despolarizar al país.

“Nunca había visto a Colombia como estamos hoy. Esa mezcla de rabia, miedo, indignación, inconformidad y tristeza, requiere de experiencia para manejarla, y eso es lo que soy yo como candidato (…) Una chispa puede encender algo que no queremos ni nos merecemos”, agregó.

Cabe recordar que no es la primera vez que Sergio Fajardo participa como candidato en unas elecciones presidenciales. En 2018 también se lanzó al ruedo político con el fin de reemplazar al entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, los votos no le alcanzaron para superar a Iván Duque y Gustavo Petro, quienes pasaron a segunda vuelta. En dicha votación, el candidato del uribismo se quedó con la Presidencia.

No obstante, esta derrota vino precedida de dos grandes victorias en el marco de los puestos ejecutivos en el país: la primera, cuando se quedó con la Alcaldía de Medellín, gobernando entre 2004 y 2007; y la segunda, cuando pudo gobernar a Antioquia entre 2012 y 2015.