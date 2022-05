Fiscalía llamará a declarar al registrador por supuestas irregularidades en elecciones del 13 de marzo

El fiscal general de la Nacional, Francisco Barbosa anunció este domingo, después de ejercer su voto, que la entidad llamará a declarar al registrador Nacional, Alexander Vega, por supuestas irregularidades de los jurados de votación en la pasada elección del 13 de marzo.

“Del proceso electoral de marzo, tenemos 573 casos activos, 564 en indagación, cinco en investigación y cuatro en juicio”, aseguró el fiscal.

Además agregó: “en los últimos días, el registrador anunció que habían 5.000 jurados que habían actuado, según el, de forma dolosa [...] En los próximos días llamaremos a declarar al registrador para que nos explique cuáles son los elementos materiales probatorios que tiene él y su oficina para determinar el carácter doloso de esas actuaciones y, seguimos actuando con todo el rigor en la medida que para nosotros es fundamental preservar la democracia y el estado de derecho en este país”.

Hay que recordar que hace unos días, Vega dijo en Vicky en Semana: “La verdad, de las 23.000 mesas que llegaron totalmente ilegibles, en 5.000 sí veo actuación dolosa. Nosotros encontramos que de 15.000 jurados de esas 5.000 mesas, uno no se explica por qué, si ya habían diligenciado bien el formulario, tacharon los votos de los candidatos y de los partidos. Entonces la sensación dolosa sí existe”.

Por lo tanto, el registrador Nacional afirmó que en las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo no se presentarán irregularidades como las que ocurrieron el pasado 13 de marzo.

Por su parte, sobre las elección el fiscal Barbosa dijo que hay un balance de tranquilidad y que están “alertas con el cuerpo del CTI para desplegar actos urgentes de investigación y asegurar elementos probatorios en caso de que presenten delitos electorales”.

Adicional invitó a los colombianos a votar y lanzó una advertencia a los jurados electorales y a la Registraduría, ya que cualquier hecho de carácter delictivo que se realice en esa entidad o por parte de los testigos o los jurados, tendrán responsabilidad penal.

Por cierto, Vega también aseveró en Vicky en Semana que “jurado que diligencie mal los formularios, se va para la Fiscalía, eso es claro (...) Además no tienen la excusa de la equivocación, es un formulario mucho más grande, son casillas mucho más grandes con la foto. No tienen por qué equivocarse, no tienen por qué decir ‘es que fue de buena fe’. Acá no va a haber excusa”.

Hay que señalar que este domingo 29 de mayo se están llevando a cabo las elecciones presidenciales en el país y un total de 39.002.239 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior.

Así las cosas, el registrador Nacional dijo que hay garantías para los colombianos, porque este proceso cuenta con un gran números de veedurías y acompañamientos internacionales.

No obstante, diferentes congresistas, sectores políticos y algunos candidatos presidenciales manifestaron que la jornada podría estar en riesgo por cuenta de no tener una auditoría internacional, que finalmente no se contrató por parte del Consejo Nacional Electoral.

Por ello, Vega dijo: “todas las campañas tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditoría internacional externa no quiere decir que no habrá. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría contratada y las campañas tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompañamiento”.

Además, confirmó que se instalaron 12.513 puestos de votación para un total de 102.152 mesas en todo el territorio nacional.