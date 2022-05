Elecciones 2022 | ¿Qué pasa si hay empate entre dos candidatos?

A días de la jornada de elecciones para presidente y vicepresidente, la situación en Colombia se pone cada vez más tensa, luego de vivir el pasado 13 de marzo un día de elecciones legislativas con irregularidades, reclamos, quejas y críticas.

Pese a la gran diferencia en los porcentajes que arrojó la última encuesta de intención de voto, podría llegar a darse un escenario en el que haya dos o más candidatos empatados, es decir, con la misma cantidad de votos.

Así las cosas, y conforme lo dicta la ley en el artículo 183 del Código Electoral, “si el número de votos a favor de dos o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decide a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido igual número de votos”.

“Un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que esta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección”, según reposa en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De otro lado, los resultados de las encuestas que buscaron medir la intención de voto durante este período de campaña y propaganda política han fluctuado y muestran diferentes resultados entre los candidatos que aspiran al Ejecutivo de Colombia actualmente.

Algunas veces punteaba Federico Gutiérrez, en otras Gustavo Petro, seguidos de Sergio Fajardo; Ingrid Betancourt también arrojaba un porcentaje valioso, al igual que el ingeniero Rodolfo Hernández.

Tiempo después, empezaron a aparecer en el panorama de los elegibles los candidatos Enrique Gómez y John Milton Rodríguez; de igual manera, se abrió el espacio para que quienes no quisieran votar por ninguno de los candidatos actuales optaran por el voto en blanco.

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA reveló que Gustavo Petro sigue liderando con el 35,8 % la intención de voto de los encuestados, mientras que Federico Gutiérrez tiene un 20,8 % y Rodolfo Hernández obtuvo un 19,1 %.

Asimismo, Sergio Fajardo logró el 4 %, John Milton Rodríguez 1,0 %, Ingrid Betancourt tendría 0,6 % y Enrique Gómez tendría 0,3 %. El voto en blanco estaría en 5,7 %, ninguno (2,5 %) y no sabe y no responde (9,9 %), según registró la encuesta.

No obstante, hay gran preocupación en cuanto a las elecciones presidenciales, debido a que el pasado 13 de marzo muchos colombianos no pudieron asistir a sus lugares de votación, como lo hacían normalmente. Quienes habían solicitado cambio de puesto para el sufragio y creían que les había sido asignado, se llevaron una desastrosa sorpresa al no encontrar sus números de cédula en las listas de las mesas solicitadas a la Registraduría.

Asimismo, hubo ciudadanos que se quejaron porque sus nombres y documento de identidad aparecían en listados diferentes a los que habían consultado con antelación, bien sea desde sus teléfonos móviles o sus computadores, por lo que muchos tenían que desplazarse dentro del mismo puesto de votación y dirigirse hacia otras mesas.

Esto evidenció que realmente hubo una gran falta de organización y que hay problemas al interior de la entidad, de modo que es lógico entender el recelo de los sectores políticos y de la ciudadanía respecto a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.