Elecciones en Colombia: varios ciudadanos manifestaron que no pudieron votar en Corferias

Este 29 de mayo se llevaron a cabo las elecciones para elegir el próximo presidente de Colombia en el periodo de 2022 a 2026. Para esta jornada electoral había más de 38 millones de colombianos habilitados para votar y Corferias, en Bogotá, es el punto más grande donde se podía ejercer el derecho al voto este domingo.

Justamente en este recinto ferial de la capital del país había 557.031 bogotanos y colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en las 467 mesas de votación disponibles. Según lo informado, hubo una muy buena afluencia de votantes a Corferias durante el domingo, pese a que en Bogotá la jornada electoral estuvo pasada por lluvias, sobre todo en horas de la mañana.

Sin embargo, durante la mañana hubo varios ciudadanos que denunciaron que no pudieron votar en Corferias. Hubo dos casos que llamaron mucho la atención. El primero, los votantes por primera vez que pensaron que podían votar en Corferias, pero que tenían otro punto registrado para votar. Y, por otro lado, estaban los ciudadanos migrantes de otras regiones del país que querían votar en el recinto ferial, pero que sus cédulas estaban inscritas en otras ciudades.

Una de las ciudadanas afectadas aseguró que en febrero había inscrito su cédula en Bogotá. Sin embargo, hoy aparecía inscrita en el departamento del Tolima, de donde llegó hace unos meses.

“A cientos de personas nos tocó venirnos para acá, pero nos sabotearon. Nos mandaron al pabellón 5 y ninguno nos dio solución, que teníamos que hacer una queja por escrito. Escuchan la queja, pero dicen que todos nos pusimos de acuerdo, que es una casualidad. Algunos inscritos acá (Bogotá) tampoco les valieron”, aseguró Liliana Cortés, ciudadana afectada.

Paula Andrea Pineda fue otra ciudadana afectada, que con apenas 18 años cumplidos iba a votar por primera vez y no pudo hacerlo. Según palabras de la joven, pidió su inscripción en Bogotá, por lo que se acercó a Corferias a ejercer su derecho, pero no logró hacerlo.

“Nadie me da respuesta, nadie dice algo ni soluciona. Simplemente dicen ‘no, no puede votar’. Llegué a Corferias a las 9:00 a.m. y me dicen que no puedo votar y que no puedo hacer nada. Me dirigí a la Defensoría del Pueblo a poner una queja, la envié y no me han dado respuesta”, afirmó la muchacha.

Este punto de votación, el más grande de la capital del país, solamente pueden votar los ciudadanos que expidieron su cédula entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 y que además nunca hayan realizado la inscripción en otro punto.

Por su parte, Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá, afirmó que la jornada electoral se llevó con normalidad en la capital del país y que contaron con el mejor dispositivo de logística de seguridad y convivencia de todo el país.

“Más de 11.200 policías están acompañando la jornada electoral, más de 600 gestores de diálogo están distribuidos por toda la ciudad y más de 500 delegados del Ministerio Público. También tenemos 13 misiones de observación internacional que están garantizando el derecho al voto”, manifestó el secretario de gobierno de la capital del país.