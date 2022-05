Álvaro Uribe denuncia supuesta suplantación de votantes en las elecciones

Un ciudadano asegura que no pudo votar porque fue suplantado.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez denunció en su cuenta personal de Twitter la suplantación de un votante, quien al momento de ejercer su derecho al voto no pudo hacerlo porque alguien usó su identidad.

En el video que el exmandatario retuiteó, un ciudadano manifiesta que al momento de acercarse a la mesa de votación que le fue asignada, cotejar sus datos y realizar la verificación biométrica, le notificaron que alguien ya había votado con ese número de identificación, por lo cual él afirma que suplantaron su identidad y que no pudo ejercer su derecho.

“Llegué a la mesa y me dijeron que ya mi cédula se encontraba como si ya hubiera votado. Están suplantando mi identidad y ya votaron con mi nombre, no pude votar. Entonces me parece muy preocupante lo que se está viviendo en estas elecciones”, dijo el ciudadano Miguel Escobar en el video que compartió Uribe.

Suplantación de un votante https://t.co/jV6Iz0kVqk — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 29, 2022

Previamente, el exsenador había publicado en la misma red social un mensaje para evitar el fraude electoral.

Luego de las alertas y la polémica que se dio por las supuestas irregularidades en las elecciones del 13 de marzo, muchos políticos han reiterado su desconfianza en los comicios electorales.

De hecho, este domingo el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que la entidad llamará a declarar al registrador nacional, Alexánder Vega, por las irregularidades presentadas.

Incluso los mismos candidatos han demostrado su inconformidad y preocupación. Sergio Fajardo, minutos después de haber ejercido su derecho al voto, señaló que “no tengo confianza en la Registraduría, lo que ha pasado es muy serio”, haciendo alusión a los escándalos ocurridos en las pasadas elecciones legislativas con el conteo de votos.

Cabe señalar que al momento hay al menos 554 denuncias realizadas en todo el país. Ante la desconfianza y angustia que sienten algunas personas por conocer el futuro presidente del país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los ciudadanos vigilar y proteger sus votos.

“El registrador denunció hace algunos días que en las parlamentarias hubo fraude en 5.000 mesas de 23.000. Nada ha pasado. Vigilar: introducen tarjetones y suplantan votantes que están en la lista”, escribió en su cuenta de Twitter.

En Antioquia: MOE reporta 26 irregularidades durante la jornada electoral

La Misión de Observación Electoral, MOE, informó que durante un poco más de dos horas recibió 15 reportes de irregularidades presentadas en los municipios de Bello, Guarne, Medellín, Peñol, Remedios, Sabaneta y Yondó.

Diez casos están relacionados con anomalías por parte de las autoridades electorales, 3 reportes sobre irregularidades en publicidad y medios de comunicación y, 2 más, de constreñimiento electoral.

Los observadores electorales de la MOE han realizado 100 reportes sobre el avance de la jornada electoral en 28 municipios de Antioquia, entre los cuales han advertido sobre la ausencia de los seis jurados asignados por la Registraduría al momento de la instalación de las mesas de votación, situación presentada en uno de cada cuatro puestos.

Además, en el 6 % de los casos se vio algún jurado con distintivos de campaña y se presentaron fallos en los procesos de acreditación, testigos electorales manifestaron haber tenido inconvenientes para ingresar a los puestos de votación, esta situación se evidenció en los municipios de Guarne, Medellín, Remedios y Yondó en Antioquia.

Entre tanto, Verónica Tabares, coordinadora de la MOE en Antioquia, señaló que “tenemos siete irregularidades por entrega de publicidad”. Uno de los sucesos fue protagonizado por un hombre al interior de en un colegio en Envigado.

Los reportes se han realizado desde los municipios de: Apartadó, Bello, Caldas, Caramanta, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Frontino, Girardota, Guarne, Itagüí, Jericó, la Unión, Marinilla, Medellín, Necoclí, Retiro, Rionegro, Sabaneta, San pedro de los Milagros, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Turbo, Yalí y Yarumal.