Elecciones 2022 | Miguel Ángel Del Río denuncia irregularidades durante jornada electoral en Barranquilla

Miguel Ángel Del Río Malo, abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia, quien actualmente es reconocido por manejar procesos de trascendencia nacional, está denunciando irregularidades en las elecciones presidenciales que se están adelantando este domingo, 29 de mayo, en todo el país.

El jurista habría alertado el pasado 25 de mayo que tiene identificadas las redes de compra de votos “y toda su cadena alimenticia en la región Caribe. Hemos interpuesto más de 100 denuncias contra mochileros, líderes, caciques y sus mafias. Seguimos en pie de lucha y con más fortaleza para enfrentarlos”, denunció.

Tenemos identificadas las redes de compra de votos y toda su cadena alimenticia en la región caribe. Hemos interpuesto más de 100 denuncias contra mochileros, líderes , caciques y sus mafias. Seguimos en pie de lucha y con más fortaleza para enfrentarlos. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) May 25, 2022

Incluso se atrevió a decir que entregó a la Corte un organigrama de la estructura de David Barguil y Erasmo Zuleta en Córdoba, para la compra de votos a través de sus alcaldías de Montería, Cereté, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierra Alta, San Pelayo y Montelíbano. “Les estamos respirando en la nuca”, manifestó.

Miguel Ángel Del Río revalida esta denuncia a través de un video que difundió en sus redes sociales, en el que se le escucha a una mujer decir: “podemos observar como están en un lugar en Cereté, en compra de votos, dándole estímulos a la gente hoy 28 de mayo, un día antes de las elecciones”.

Además, le hizo un llamado al Pacto Histórico para revisar lo que estaba sucediendo en el lugar, pues se observa a las afueras logos de la campaña Fico Presidente. “Esta es la prueba de que en Córdoba, Cereté, cogen a la gente pobre y humilde, que tienen necesidad; se les ve salir con una bolsa y algo más”, indica la desconocida sobre las personas que se ven aglomeradas en el lugar.

A las autoridades y los equipos jurídicos, esto ocurre en estos momentos en Cereté, Cordoba, según información que nos comparte la comunidad. Muy alertas. pic.twitter.com/clptiNMuqk — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) May 28, 2022

“Las mafias en Córdoba han sido identificadas y denunciadas en Corte y Fiscalía. Estamos al frente de estos hechos donde según la comunidad entregan alimentos y dinero a cambio de votar por Fico”, aseguró Del Río.

Sobre el video anterior que fue conocido en redes sociales, la Policía Metropolitana de Montería manifestó que llegaron hasta el lugar para verificar los supuestos hechos irregulares. “Estos demandan nuestra atención inmediata en el marco del Plan Democracia, en coordinación con la Fiscalía, se adelantan las acciones correspondientes”.

Adicional a lo anterior, denunció que hay empresas en este momento que están cohesionando a sus empleados. Se trata de una compañía de buses en Barranquilla llamada Alianza Sodis que habría tenido retenidos conductores y les impedían salir a votar.

“Señores Fiscalía General de la Nación, es necesario confirmar esa información. También hay alerta en el Atlántico. En este momento no tenemos testigos electorales porque la Registraduría no ha enviado credenciales para acompañar el ejercicio electoral. Tenemos casi ocho mil testigos que no han podido entrar”.

Asimismo, indicó que desde el pasado mes de marzo se habrían hecho las solicitudes para las respectivas credenciales. “Con la inclusión de los testigos electorales que iban a estar a lo largo y ancho del territorio nacional, y en este momento no hay testigos electorales del Pacto Histórico en ocho mil puestos de votación; una cifra alarmante que debemos ponerla inmediatamente en conocimiento de las autoridades y medios de comunicación”, aseguró.

De igual forma, calificó la situación como un tema grave, ya que son los testigos electorales los que garantizan la transparencia y la legitimidad de este evento.

De otro lado, dijo que le informaron sobre una situación muy delicada desde Sucre, en la Clínica Santa María de Sincelejo. “Están entregando incentivos a ciudadanos que votarán por Fico con la fotografía del tarjetón. Estamos denunciando todas estas prácticas. Importante que la ⁦Fiscalía corrobore la información”, escribió este domingo, 29 de mayo.

Nos informan desde Sucre que en la Clínica Santa María de Sincelejo están entregando incentivos a ciudadanos que votaran por Fico con la fotografía del tarjeton. Estamos denunciando todas estas prácticas. Importante que la ⁦@FiscaliaCol⁩ corrobore la información. pic.twitter.com/Aud8qrMsQy — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) May 29, 2022

Finalmente, Del Río dijo que hay una falta de auditoría con el software. “Evidentemente no tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional para la verificación en este momento de las elecciones. Estamos enfrentando una situación de riesgo”, concluyó.