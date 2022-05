Denuncian supuesto bono de $500.000 en cierre de campaña de Petro en Cali

En medio del cierre de campaña del candidato Gustavo Petro este jueves 19 de mayo en Cali, a pocos días de las elecciones presidenciales, salió a relucir una polémica invitación que ha sido cuestionada desde otros sectores.

En ella se lee “invitación de campaña”, está el logo del Pacto Histórico y se pide asistir a la plazoleta San Francisco el 19 de mayo del 2022 a las 4:00 p.m., es decir, el evento que Petro y su equipo realizaron en las últimas horas en la capital del Valle.

Lo que llama la atención, y que ha sido denunciado, es que dice que se trataría de un “bono redimible” por $500.000 para el que sería “indispensable” presentar el certificado de votación y la copia de recibos públicos de los estratos 1 y 2.

El estándar ético del Pacto de la Picota: “Ignóralo para que lo olviden”. No hay respuesta…¿verdadero? ¿falso? pic.twitter.com/R8hGD20JH4 — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) May 20, 2022

“El estándar ético del Pacto de la Picota: “Ignóralo para que lo olviden”. No hay respuesta… ¿verdadero? ¿falso?”, cuestionó el candidato presidencial Enrique Gómez.

La senadora María del Rosario Guerra pidió que el hecho sea investigado por los entes de control y judiciales. “Esto no es otra cosa que compra descarada de votos. La Fiscalía y Procuraduría deben investigar y proceder de inmediato”, comentó la senadora uribista.

Oficialmente, desde la campaña del Pacto Histórico no han desmentido ni se han referido a esta información. Sin embargo, algunos simpatizantes del petrismo han dicho que se trataría de un sabotaje desde otros sectores para hacer creer que hay compra de votos en la ciudad a favor de Petro.

El actor Julián Román, afín a ese proyecto político, replicó un video en el que se ve que un joven invita a otro, entregándole este volante. “Siento que les faltó ensayar más”, comentó el actor.

El hecho genera polémica, además, por las declaraciones de algunos líderes del Pacto en la que han hecho referencia a la compra de votos, no condenando este delito, sino diciéndole a las personas que reciban el dinero, pero que voten por Gustavo Petro.

“Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio”, afirmó Petro en marzo de este año.

El discurso generó tanta polémica que fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por “promover” una actividad ilegal en medio de las votaciones.

Desde muchos sectores han cuestionado que en vez de rechazar este delito, Petro haya dicho que reciban el dinero, pero que voten por él.

Precisamente, en las últimas horas, ese hecho volvió a despertar una polémica porque la periodista Patricia Janiot, de Univisión, en medio de una entrevista a Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro le reclamó por este hecho.

Márquez contestó que ella por su parte nunca ha promovido la ilegalidad, desmarcándose de Petro y diciendo que esas declaraciones tenía que cuestionárselas a él.

“Hable con él y le pregunta, pero de mi parte, yo nunca he invitado a la gente a que sea corrupta. Y yo he intentado ser coherente en esta campaña. Nadie me puede condenar y decir que estoy invitando a la gente a delinquir. Al contrario, he sido muy crítica de eso. Porque cuando se dejan comprar el voto, después, con ese mismo voto, les van a hacer la vida miserable”, le dijo Márquez a la periodista.

Además, se apartó del pensamiento de Petro diciendo que cuestiona la criminalidad en los procesos electorales y que supuestamente siempre se ha caracterizado por eso.

Sobre esa polémica, Márquez agregó que puede que salgan mensajes publicitarios de este tipo desde el Pacto, pero no todos son propiamente material de la campaña, sino que surgen de forma espontánea, evadiendo cualquier responsabilidad.

“Pueden salir mensajes publicitarios, pero usted no puede asegurar que están saliendo de nuestra campaña y que están saliendo de nosotros. Hoy la gente está haciendo campaña en este país, de manera autónoma y no somos responsables”, señaló Márquez en la entrevista.