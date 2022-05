“Yo nunca he invitado a la gente a que sea corrupta”: Francia Márquez sobre mensaje de campaña del Pacto Histórico

En entrevista con la periodista Patricia Janiot, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez rechazó el hecho de “invitar a la gente a ser corrupta”, puesto que en algunos videos de campaña se invita a aceptar ciertos beneficios a cambio del voto, pero apoyar en las urnas al candidato de izquierda.

“Cógele la plata pero vota por Petro” es un estribillo que tienen algunas publicidades compartidas por el mismo candidato en su cuenta de Twitter.

Ante esto, la periodista cuestionó a Márquez: “Si la compra de votos es un delito, ¿por qué en mensajes publicitarios decirle a los seguidores del Pacto Histórico, que si les quieren comprar el voto, acepten el dinero y voten por Gustavo Petro?¿qué ejemplo es esto para el país?”, a lo que la fórmula vicepresidencial respondió: “Usted no puede decir eso”.

“Pueden salir mensajes publicitarios, pero usted no puede asegurar que están saliendo de nuestra campaña y que están saliendo de nosotros. Hoy la gente está haciendo campaña en este país, de manera autónoma y no somos responsables”, agregó.

A lo que Janiot le recordó lo trinado por el candidato previo a las elecciones legislativas: “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto”.

A esto Márquez le pidió que “hable con él y le pregunta, pero de mi parte, yo nunca he invitado a la gente a que sea corrupta. Y yo he intentado ser coherente en esta campaña. Nadie me puede condenar y decir que estoy invitando a la gente a delinquir. Al contrario, he sido muy crítica de eso. Porque cuando se dejan comprar el voto, después, con ese mismo voto, les van a hacer la vida miserable”.

“Yo condeno la criminalidad en los procesos electorales y he cuestionado, siempre me he caracterizado por eso”, puntualizó.

“Cógele la plata y vota por Petro” es el estribillo de un video tuiteado por @petrogustavo haciendo referencia a la compra de votos. Esto me dijo @FranciaMarquezM quien expresa sus discrepancias con él sobre este tema. Parte de la entrevista en @AlPunto domingo 10 am @Univision pic.twitter.com/CFHJnANNTV — Patricia Janiot (@patriciajaniot) May 19, 2022

De igual manera, vale la pena recordar que recientemente fue denunciado que la campaña del candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, utiliza material de campaña de su contrincante Federico Gutiérrez en varios comerciales, el cual usa para recrear escenarios de compra de votos o coacción del votante.

Esto se da en los dos comerciales que promueven la campaña #ElVotoEsSecretosky. En el primero, que se publicó tras la polémica que se generó por las declaraciones del gerente de Colanta, Sergio González, y del empresario Sergio Araújo, el candidato Gustavo Petro sorprendió este martes –17 de mayo– a sus simpatizantes y publicó un divertido video en Twitter, donde invitó a hacerles ‘conejo’ a los jefes que no respetan la libertad electoral.

“Les recordamos que es de carácter obligatorio votar por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales. ¡Tranquilos! Hagan cara de que sí, igual el voto es secretosky”, dice la pieza audiovisual, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales.

Mientras que el segundo hace referencia a una mujer que está en una reunión de campaña del candidato del Equipo por Colombia, y recibió primero una gorra y después un tamal.

Posteriormente, la mujer mira a la cámara y les habla a los votantes diciendo: “Tranquila, reciba. El voto es secretosky”.