Elecciones 2022 | “No tengo confianza en la Registraduría, lo que ha pasado es muy serio”: Sergio Fajardo tras votar en Medellín

El candidato presidencial Sergio Fajardo ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo 29 de mayo, cuando se define quién gobernará a Colombia en el momento político y electoral más tenso que jamás se haya vivido en la historia del país.

El antioqueño estuvo acompañado por los medios de comunicación y un grupo de simpatizantes. Votó en el INEM José Félix de Restrepo, en la ciudad de Medellín, en la mesa número 9, que es donde tiene registrada su cédula.

El equipo de comunicaciones del candidato anunció que él mismo estará a la espera de los resultados de la jornada electoral en la capital del país, en el Hotel Estelar Parque de la 93, pasadas las 4:00 p. m., que es cuando se han cerrado los puestos de votación respectivamente.

A la salida de su punto de votación, en declaraciones a medios de comunicación, el candidato invitó a sus simpatizantes a no dejarse guiar por las encuestas y a creer en las propuestas, invitándolos a acudir a las urnas.

Fajardo se manifestó respetuoso de los eventuales resultados de la contienda electoral, afirmando que “Colombia necesita inundarse de respeto en todos los sentidos. Hay unos irrespetuosos que tienen una responsabilidad muy grande, como el Gobierno nacional y la Registraduría, pero esperemos que pasemos este trago amargo y que hoy nos demos una nueva oportunidad”

En ese mismo sentido, el candidato confesó que “no tengo confianza en la Registraduría, lo que ha pasado es muy serio”, haciendo alusión a los escándalos ocurridos en las pasadas elecciones legislativas con el conteo de votos. Sobre el particular, el candidato señaló la importancia de que “los observadores hagan su trabajo, que los jurados hagan su trabajo”, invitando también a que no se tomen decisiones precipitadas.

“Yo no digo mentiras para llegar, los que dicen mentiras para llegar se convierte en una frustración, en una explosión”, afirmó el candidato, reiterando su llamado al apoyo popular a su candidatura, llamando a la importancia de “tratar bien a Colombia”, como estrategia para la reunificación y reconstrucción del país.

“A Colombia hay que cuidarla”, apuntó el aspirante presidencial, quien también se manifestó preocupado por la realidad que enfrenta el país: “nunca había visto a Colombia como estamos hoy. Esa mezcla de rabia, miedo, indignación, inconformidad y tristeza, requiere de experiencia para manejarla, y eso es lo que soy yo como candidato... Una chispa puede encender algo que no queremos ni nos merecemos ”.

Sergio Fajardo votó en Medellín - Foto: David Estrada Larrañeta

Previo a la jornada electoral, a través de su cuenta de Twitter, publicó un video en el que aseguró que no se ha rendido y no se dejó “amilanar, no me dejé arrodillar después de tantos ataques. Y luché por mi familia, por mi honor y porque quiero este país”.

Agregó que este país “nosotros lo podemos cambiar, ya que tenemos la mejor propuesta, tenemos un equipo, tengo la experiencia y estoy en el momento para liderar a nuestro país, para unirlo, para cuidarlo”. Dijo también que así se puede “definir una cancha donde se juega de una manera diferente, donde nos podemos escuchar” y respetar.

El candidato fue el ganador de la consulta interpartidista del pasado 13 de marzo, fecha en la que también se llevaron a cabo las elecciones legislativas y en las que hubo varias quejas por irregularidades en los procesos de la Registraduría Nacional.

En esa coalición, llamada Centro Esperanza, estuvieron participando, además de Fajardo, líderes de diferentes sectores políticos como lo fue Alejandro Gaviria (exrector de la Universidad de Los Andes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Carlos Amaya (exgobernador de Boyacá) y Jorge Enrique Robledo (senador del partido Dignidad).

Durante la jornada electoral de marzo de este año, esa coalición alcanzó a sumar 1.997.560 votos, de los cuales 723.084 fueron para el candidato Fajardo, mientras que Juan Manuel Galán obtuvo 486.808; por su parte, Carlos Amaya logró 451.122, Alejandro Gaviria contó 336.385 y Robledo obtuvo 161.176 votos.

Cabe recordar que Sergio Fajardo lleva varios lustros en la política colombiana, pues en el período comprendido entre 2004 y 2007 fue alcalde de su natal Medellín; posteriormente, aspiró a la gobernación de su departamento, llegando a ser elegido como gobernador de Antioquia desde el 2012 hasta el año 2015.

El medellinense también fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en las elecciones presidenciales de 2010 y hace cuatro años, en 2018, igualmente se enfrentó en la contienda electoral al entonces candidato y actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, además de Gustavo Petro —quien lidera las encuestas este 2022—, Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras y Jorge Antonio Trujillo.

Asimismo, se ha dado a conocer en el sector educativo, ya que es profesor universitario de matemáticas, pues en ello tiene un PhD.

El matemático se formó como profesional en la Universidad de los Andes, sus posgrados como magíster y doctor en matemáticas los realizó en la Universidad de Wisconsin, y otro magíster es de la Universidad de los Andes; además, es doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España, título obtenido en 2009, y de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina en 2015.

Llegó el día de reafirmar nuestro compromiso con Colombia, con millones de personas que queremos mirar hacia adelante, sin ataques ni odios, para que la decencia triunfe en las urnas. #FajardoPresidente 💪🏽🇨🇴 pic.twitter.com/UrGLg78ENq — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 29, 2022

La historia de Fajardo en las urnas

Sergio Fajardo Valderrama, alcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, llegó a las elecciones de 2022 tras triunfar en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, votaciones realizadas el pasado 13 de marzo en todo el territorio nacional, y en la que se impuso con el 33,38 % de los votos emitidos en dicha consulta, que contó con una participación de cerca de 2.160.000 colombianos.

En dicha consulta, Sergio Fajardo se impuso a otros candidatos de sectores alternativos del país como Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria; quienes tras la consulta ratificaron su apoyo al exalcalde de Medellín en su aspiración hacia la Casa de Nariño.

En su actual candidatura, Fajardo Valderrama, quien según las encuestas aparece como el cuarto candidato en intención de voto, eligió como su fórmula vicepresidencial al exministro de Ambiente, de origen chocoano, Luis Gilberto Murillo, quien al comienzo de la carrera presidencial también había aparecido como precandidato.

En las presentes elecciones, Sergio Fajardo aspira por segunda vez a la Presidencia de la República, luego de que en los comicios de 2018 ocupara la tercera posición, por detrás de los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque, quienes accedieron a la segunda vuelta presidencial.

Sobre la votación obtenida en 2018 por Sergio Fajardo, este alcanzó el 23,78 % de los sufragios, que equivalió en su momento a más de 4,6 millones de votos; solo 200.000 menos que los alcanzados por Gustavo Petro, quien con el 25 % de los votos logró pasar a segunda vuelta, donde fue derrotado por el actual presidente de Colombia, Iván Duque.

En aquellas elecciones de 2018, Fajardo hizo fórmula con la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López.

En cuanto a las elecciones de 2010, donde Fajardo participó como fórmula vicepresidencial del candidato Antanas Mockus, dicho equipo alcanzó cerca de 3,1 millones de votos ―el 21,5 % de los votos de dicha contienda― permitiendo el acceso a segunda vuelta, donde enfrentaron y fueron derrotados por Juan Manuel Santos.

En aquella segunda vuelta electoral de 2010, el equipo Mockus-Fajardo, que inspiró la denominada ‘Ola verde’, accedió al 27,4 % de los votos, que en su momento correspondió a 3,6 millones de votos.

Según la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista SEMANA, y dada a conocer el pasado 20 de mayo, la intención de voto por el candidato Sergio Fajardo para los comicios de este 29 de mayo asciende al 4 %.