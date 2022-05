Para este domingo 29 de mayo, m谩s de 39 millones de ciudadanos contaron con la habilitaci贸n para ejercer su derecho al voto en todo el territorio nacional e internacional.

Las urnas abrieron a las 8:00 a. m. en los diferentes puntos del pa铆s y cerraron a las 4:00 p. m., por lo que la Registradur铆a Nacional del Estado Civil comenzar谩 a dar los datos del preconteo de las elecciones.

M谩s temprano, el registrador nacional, Alex谩nder Vega, respondi贸 a los sectores pol铆ticos que este domingo 29 de mayo expresaron preocupaciones por la jornada en donde los colombianos elegir谩n al nuevo presidente de Colombia.

Diferentes congresistas, sectores pol铆ticos y algunos candidatos presidenciales manifestaron que la jornada podr铆a estar en riesgo por cuenta de no tener una auditor铆a internacional, que finalmente no se contrat贸 por parte del Consejo Nacional Electoral.

鈥淭odas las campa帽as tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditor铆a internacional externa no quiere decir que no habr谩. Recuerden que la Registradur铆a tiene una auditor铆a contratada y las campa帽as tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observaci贸n electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompa帽amiento鈥, les respondi贸 Vega.

A las 4:00 p. m. se cerraron las urnas en los puestos de votaci贸n, por lo que comenzar谩 el preconteo.

Minuto a minuto de los resultados electorales:

4:25 p.m. Cuarto bolet铆n con el 3,04 % escrutado

Gustavo Petro: 109.464 votos (37,74 %)

Federico Guti茅rrez: 99.650 votos (34,35 %)

Rodolfo Hern谩ndez: 55.372 votos (19,09 %)

Sergio Fajardo: 19.098 votos (6,58 %)

John Milton Rodr铆guez: 1.837 votos (0,63 %)

Enrique G贸mez: 723 votos (0,24 %)

4: 20 p.m. Tercer bolet铆n con el 2,12 % escrutado

Federico Guti茅rrez: 87.819 votos (38,06 %)

Gustavo Petro: 85.125 votos (36,89 %)

Rodolfo Hern谩ndez: 35.386 votos (15,33 %)

Sergio Fajardo: 17.707 votos (7,67 %)

John Milton Rodr铆guez: 1.334 votos (0,57 %)

Enrique G贸mez: 615 votos (0,26 %)

4:15 p. m. Segundo bolet铆n con el 1,24 % escrutado

Federico Guti茅rrez: 72.869 votos (42,12 %)

Gustavo Petro: 58.832 votos (34 %)

Rodolfo Hern谩ndez: 24.292 votos (14,04 %)

Sergio Fajardo: 13.947 votos (8,06 %)

John Milton Rodr铆guez: 866 votos (0,50 %)

Enrique G贸mez: 443 (0,25%)

4:10 p. m. Primer bolet铆n

Federico Guti茅rrez: 33.393 votos (45 %)

Gustavo Petro: 23.747 votos (32 %)

Rodolfo Hern谩ndez: 10.441 votos (14 %)

Sergio Fajardo: 5.130 votos (7 %)

4: 07 p. m. El registrador nacional, Alex谩nder Vega, entreg贸 el balance de las elecciones de este domingo. 鈥淗ubo una jornada muy tranquila, y no hubo traslados de puestos de votaci贸n en materia de orden p煤blico, y fueron 32 con motivo de la ola invernal en el pa铆s鈥.

鈥淓n los pr贸ximos minutos arrancaremos el preconteo informativo no vinculante鈥, dijo, y agreg贸 que: 鈥淎spiramos ir dando r谩pidamente el preconteo y cada 5 minutos estaremos dando informe de mesas鈥.

4:00 p. m. La registradur铆a Nacional del Estado Civil anunci贸 el cierre de las urnas de las elecciones de presidente y vicepresidente de la Rep煤blica de 2022.