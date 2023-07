ELN acata orden de cese el fuego luego de haber secuestrado a la sargento Karina Ramírez con sus dos hijos en Arauca

Este viernes, 7 de julio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó a una comisión de la Defensoría del Pueblo, a la sargento segunda del Ejército Karina Ramírez y a sus dos hijos de 8 y 6 años de edad, secuestrados en el departamento de Arauca por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz en Arauquita el pasado 4 de julio.

El anuncio lo dio un comando central del ELN, y en este ordena a sus estructuras cesar las acciones ofensivas contra la fuerza pública. Según ellos, es una preparación para el cese de fuego que empieza el 3 de agosto.

Urgente: primera imagen de la sargento y sus dos hijos en el secuestro. Los tuvo el ELN en medio del cese al fuego con el Gobierno Petro. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La suboficial, según se conoció, viajaba el pasado lunes festivo 3 de julio hacia el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, con sus dos pequeños hijos, cuando fue interceptada por integrantes de la guerrilla del ELN, quienes sin importarles la presencia de los menores, los secuestraron, generando el rechazo de todos los colombianos.

Después de cuatro días, decidieron liberarla y un guerrillero que se identificó como ‘Alejandro’ del ELN, dijo que el Frente de Guerra Oriental acatará la orden del comando central del cese el fuego y las acciones ofensivas contra la fuerza armada que surge desde el 6 de julio hasta el 3 de agosto, esa es la fecha en la que empieza oficialmente la implementación del cese.

Según Alejandro, ratificaron la voluntad de paz y asumen la orden para poder pactar con el Gobierno nacional y la organización de ellos.

Asimismo, Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, pidió a los grupos armados no involucrar a los menores de edad en acciones armadas.

Sargento Karina Ramírez y su familia. - Foto: Gerardo Ramírez.

Ejército activa los protocolos para atender a la sargento Ramírez y sus hijos, luego de ser liberados por el ELN

Las Fuerzas Militares les agradecieron a la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica por la labor que hicieron como mediadores en la liberación de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos, secuestrados hace cuatro días por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca.

La Octava División del Ejército Nacional opera en Arauca, Casanare, Vichada y Guainía, por lo que estará a cargo de brindarles bienestar a la uniformada y a sus hijos. “Fue liberada la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez, sus hijos y mascota, quienes fueron secuestrados por el GAO ELN el día 3 de julio en el departamento de #Arauca”, declaró la División al informar que la sargento y sus hijos se trasladarán a una base militar.

Desde el primero de enero, cuando inició el cese al fuego, hasta el pasado 30 de abril, se registraron 141 violaciones de parte de estos grupos a lo pactado con el Gobierno. - Foto: afp

Gerardo Ramírez, padre de la sargento y abuelo de los dos menores de edad, declaró en exclusiva a SEMANA que está contento por la liberación de su hija y nietos, luego de estar secuestrados por el ELN. También les agradeció a los medios de comunicación el apoyo mediático que tuvo el caso, lo cual, para él, fue vital para que ella retornara a la libertad.

“En el momento que más solo me sentía, ustedes me acompañaron”, declaró Ramírez al agradecerles a los medios por el apoyo que hubo en torno a la liberación de su hija. Posteriormente, indicó que ya tuvo posibilidad de hablar con su hija. “Ella se puso a llorar. Me dijo que iba a Arauca con la Defensoría y después me llamaba con calma”, declaró.