Empezaron a regir nuevas medidas para zonas de rumba en Bogotá | ¿De qué se trata?

En el marco del Decreto Distrital 518 de 2022 que adopta medidas adicionales para mantener la seguridad y la tranquilidad en zonas de rumba focalizadas de la ciudad, especialmente para este fin de año, los dueños de los establecimientos de venta y consumo de licor, la Secretaría Distrital de Seguridad, las Alcaldías locales y la Policía, firmaron el ´Pacto por Zonas de Rumba Seguras´ de obligatorio cumplimiento.

El objetivo es trabajar de manera conjunta para evitar que se desarrollen riñas, confrontaciones violentas y demás actividades que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos que afecten la actividad económica, la tranquilidad y la sana convivencia.

Las zonas de rumba focalizadas por polígonos donde se implementarán medidas son las siguientes:

1. Lourdes-Hippies (Chapinero) entre Av. Caracas y carrera Séptima y entre calles 48 y 64.

2. Zona Rosa – Zona T (Chapinero) entre carreras 11 y 15 y entre calles 82 y 85.

3. Primera de Mayo – HipoTecho (Kennedy) entre calle 3 y calle 8 SUR y entre carreras 71D a 72; y entre carreras 69 y 71 entre calles 31 sur y 25 sur.

4. Modelia (Fontibón) entre calles 3 y 8 sur y entre carreras a 71D a 72; entre carreras 69 y 71 y entre calles 31 sur y 25 sur.

5. Subazar (Suba) entre calles 145 y 146B y entre carreras 90 y 94.

6. Galerías (Teusaquillo) entre carreras 27A y 23 entre calles 51 y 53.

“Este esfuerzo es de todos. Se viene una época de celebración, pero también de mucha responsabilidad donde los dueños de los bares y la misma ciudadanía deben coadyudar a la prevención y reducción de delitos y comportamientos que afecten la convivencia. Desde el Distrito hacemos un llamado al consumo moderado de bebidas alcohólicas. Es importante planear el regreso seguro a casa y no manejar en estado de embriaguez, pues exponen su vida y la de sus seres queridos. Al salir de los sitios se dirijan a sus casas y no se queden en las calles”, indicó Aníbal Fernández de Soto, secretario distrital de Seguridad.

Los bares y establecimientos de venta y consumo de licor se comprometieron a disponer de equipos de logística para ayudar a la resolución de conflictos que se puedan presentar al interior y exterior de los establecimientos. Estos trabajarán de manera articulada con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad para apoyar las labores de prevención de delitos y lograr que los ciudadanos no se queden después de la rumba en el espacio público y evitar confrontaciones.

El personal de seguridad y logístico verificarán que ningún ciudadano porte armas de algún tipo dentro de los establecimientos y con el propósito de proteger a las posibles víctimas de actos delictivos, los establecimientos estarán atentos para alertar de inmediato, a la Policía Nacional y/o a la Secretaría de Seguridad, la presencia de personas que porten sustancias como escopolamina o benzodiacepinas usadas para hurtar a otros.

El incumplimiento de las medidas concertadas puede acarrear la imposición de la medida correctiva de suspensión temporal de actividad, en los términos del artículo 93 de la Ley 1801 de 2016.

Por parte de entidades, la Secretaría de Seguridad, contará con un despliegue de equipo de gestores en las zonas de rumba de las 00:00 a 6:00 am los viernes, sábados, domingos y lunes, cuando es festivo, para apoyar las labores de prevención y desactivar posibles riñas en espacio público.

La Policía realizará patrullajes, registros y controles permanentes en calle con el fin de mitigar los casos delincuenciales enfocados a desactivación de riñas y mitigar el hurto a personas en sus diferentes modalidades. La Alcaldía Local, acompañará las zonas de rumba con monitoreo por parte de gestores, con el fin de apoyar las actividades de la Policía y la Secretaría de Seguridad.

La UAESP, garantizará la recolección de basuras los fines de semana en zonas de rumba y llevará a cabo jornadas de limpieza en el horario de 4:00 am a 6:00 am de viernes a domingo. Así mismo se reforzarán los operativos de Inspección, Vigilancia y Control y se impondrán los comparendos a infractores que no cumplan con los horarios de recolección de basuras y niveles de ruido permitidos.

Las personas que se encuentren en estado de indefensión o de grave alteración de la consciencia, establecidos en el artículo 155 de la ley 1801 de 2016, -código nacional de convivencia y seguridad ciudadana-, serán trasladadas según lo dispuesto por la ley a los Centros de Traslados por Protección por la Policía Nacional.