En Cartagena le respondieron al youtuber italiano que denunció estafa en una playa de la ciudad

Zazza, escribió en la descripción de su video “Hoy vamos a visitar una de las playas más famosas de Colombia, Playa Bocagrande en Cartagena. Probablemente, te estarás preguntando por qué un canal que se dedica a mostrar zonas peligrosas enseña una playa tan bonita, pues, la respuesta es que esta playa no es peligrosa en término de violencia, pero sí que es peligrosa para tu cartera, ya que aquí las estafas a los turistas están a la orden del día. He intentado actuar como un viajero sin experiencia, que no sabe decir que no y que se deja llevar por la situación y el resultado ha sido impresionante.”.