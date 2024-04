¿En manos de quiénes está la Universidad Distrital?, estos son los cuestionamientos que tienen algunos de los directivos de la entidad

Según manifiestan varios funcionaros de la universidad los cargos de la institución son feriados con intereses políticos, uno de los cargos entregados por compromisos de esta índole, sería el de la vicerrectora académica Mirna Jiron Popova quien no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo. Durante años la normativa de la universidad exigía que tendría que ser colombiana, solo un documento reciente la exime de tal requisito. Sin embargo, ella también ha estado como rectora encargada y para tal fin debe tener nacionalidad colombiana. Jiron es nicaragüense y aunque lleva varias décadas viviendo en Colombia, el país no le ha otorgado la nacionalidad. SEMANA verificó la información con la una fuente de la Registraduría, quien de manera extraoficial señaló que: “Su nombre no aparece en la base de datos, y si tiene cédula de extranjería es porque no ha cumplido con los requisitos para optar por la nacionalidad”.