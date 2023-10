Trabajaron gratis: más de 60 personas que cumplieron contrato entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la U. Distrital no han recibido su pago

SEMANA conoció un caso que tiene desesperadas a decenas de personas que reclaman que trabajaron con la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Distrital en un contrato para realizar las pruebas de concursos de méritos de trabajos del Estado, específicamente para un proceso de selección del Inpec, sin embargo, el pago que debía hacerles la entidad educativa nunca se efectuó.

Esta revista conoció las denuncias de 62 personas que decidieron hablar de manera reservada porque tienen la esperanza de que les paguen lo que les deben y no quieren verse afectados. Algunos de los cargos más recurrentes es de “constructores” y “validadores”, aunque también hay abogados y otras especialidades.

Una de las quejas que es más recurrente en todos los casos es que la universidad no llegó a firmar los contratos, a pesar de que las personas ya estaban trabajando y realizando sus funciones. Reclaman que ya habían entregado su parte, pero que no hubo respuesta desde la universidad ni la ha habido hasta el día de hoy, que siguen esperando el dinero.

Las pruebas que realizaron era para un concurso laboral del Inpec. | Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @INPEC_Colombia.

“Realicé todas las actividades relacionadas con el contrato, lo envié firmado y la universidad nunca lo firmó. Hoy, en el marco de una acción de tutela, me responden que como ellos no firmaron, no realizaron acta de inicio y en consecuencia no existió una relación contractual con la universidad, pese a que le exigían el cumplimiento del contrato. Hoy me encuentro sin empleo y en embarazo, solicitando el cobro de ese dinero para poder cubrir los gastos mínimos de la gestación, citas médicas y demás”, dijo una de las personas.

Concretamente, el problema habría sido con la Oficina de Extensión de la universidad (Idexud), que es la “unidad académica administrativa encargada de realizar programas especiales multidisciplinarios de extensión, asesorías, consultorías y educación no formal con prioridad en el Distrito Capital, sin perjuicio de que en el marco de la colaboración armónica, otros órganos de la universidad como los demás institutos y facultades ejecuten proyectos de extensión”.

GETTY IMAGES - Reclaman que se trata de problemas ajenos a sus funciones, pero que cumplieron en todo momento.

Otra persona contó que sin capacitación alguna comenzó a trabajar efectuando las validaciones. Luego de dos semanas de desempeñadas sus funciones, hizo una capacitación virtual y quedó a la espera de la firma del contrato que nunca se dio. Una de las explicaciones que le dieron, al igual que los demás, es que habían cambiado de contratista y por eso estaban atrasados. “La universidad nunca dio respuesta por el pago de mis honorarios”, aseguró.

Habría casos de todo tipo, sin embargo, hay trabajadores que denuncian que la suma que les deberían sería bastante alta y por eso su preocupación. Incluso, una de las personas referenció a otro trabajador que le deberían más de 80 millones de pesos.

A otra persona le respondieron que hasta que no liquiden el contrato con la Comisión Nacional de Servicio Civil no les podrán desembolsar los pagos. Reclama que es madre cabeza de familia y que los cerca de dos millones de pesos que le deben son fundamentales.

Otra persona que contó su caso dice que le deben 10 millones de pesos por su trabajo. “Desde el mes de junio fui contratada por la Universidad Distrital para realizar preguntas para la Comisión del Servicio Civil y durante ese tiempo y hasta principios del mes de enero entregué a satisfacción todo lo solicitado, envié dos veces documentos para formalizar el contrato, pero la universidad nunca legalizó nada; sin embargo, yo trabajé honestamente todo el tiempo porque no pensé que no fueran a pagarme”, dijo.

Un testimonio adicional aseguró que la universidad los contactó para realizar las preguntas de “juicio situacional” para el concurso del Inpec, lo que implicaba reuniones varias veces al día en distintas ocasiones desde julio de 2022 a diciembre del 2022.

“Yo tuve que realizar y validar una alta cantidad de preguntas, porque mi contrato lo exigía así, eso sí, el pago era de $9.800.000. Me hicieron un otrosí por cerca de $2.400.000. Todo esto es complejo, porque aunque pagué póliza de seguro para el contrato, tengo contrato firmado y registro presupuestal, pero nunca me enviaron el acta de inicio y el otrosí, que jamás se firmó, por tanto, nunca me hicieron el pago”, dijo otra de las personas.

Las personas reclaman que cumplieron su trabajo como debían, pero no les pagaron. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las respuestas que les ha dado la universidad a las personas es que el operador logístico no logró entregar unas preguntas a la universidad y se cayó todo el concurso, por lo que la CNSC decidió no pagar nada del convenio. Dicen que le han reclamado a la U. Distrital porque ellos de todas maneras hicieron su trabajo y sus funciones, pero ahora nadie les responde. A unos les dicen que deben esperar a la liquidación del contrato con la CNSC, que supuestamente iba a ser en agosto de este año, pero que a otros les han dicho que no se les pagará porque no se suscribió el acta de inicio.

SEMANA conversó con el rector de la U. Distrital, Giovanny Tarazona, sobre este caso. Dijo que aunque no puede dar mayores detalles porque hay una demanda en curso, están buscando la manera de responderle a los trabajadores, pero que, por ahora, no se les podrá pagar.

“Si bien es cierto que la Comisión estableció un incumplimiento con la universidad, esa situación está siendo controvertida jurídicamente, hay una demanda en curso. Mientras la situación no se resuelva, no se puede atender a quienes fueron contratados, derivados de ese contrato inicial”, aseguró Tarazona.

El rector de la U. Distrital reconoció que se trata de un caso “controvertido”. Y que desde la CNSC ha habido disputas por el incumpliendo que declararon y que, por lo tanto, no pagaron las derogaciones del contrato inicial.