Educación

MinTIC y la Universidad Distrital abrieron atractivos cursos: marketing, redes sociales, entre otros

Estos son los pasos que debe seguir para inscribirse.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

18 de enero de 2026, 2:03 a. m.
Esta es la nueva convocatoria que abrieron la cartera y la institución.
Esta es la nueva convocatoria que abrieron la cartera y la institución. Foto: Getty Images

Uno de los deseos de millones de personas es acceder a educación sin tener que gastar dinero. Es por ello que constantemente están en evaluación de nuevas convocatorias de distintas entidades, ya sean públicas o de carácter privado.

Recientemente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lanzó una convocatoria educativa en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Siga los pasos para inscribirse.
Siga los pasos para inscribirse. Foto: ISTOCK

Esta alianza buscaría cerrar la brecha digital, además de potenciar el talento de miles de colombianos que buscan ingresar a sectores con alta competitividad en temas laborales.

Por reforma laboral y alza del salario mínimo se perderán 734.000 empleos formales, estiman economistas de Bancolombia

Son varios los cursos que están disponibles en el catálogo. Los más atractivos son de redes sociales y marketing digital.

Política

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Educación

Qué es la Grokipedia de Elon Musk y en qué se diferencia de Wikipedia

Educación

Revelan los cursos del SENA que tienen más empleo en Colombia: listado completo

Educación

Un docente colombiano quedó seleccionado entre los 10 mejores del Gems Education Global Teacher Prize 2026

Educación

Educación internacional: solo una minoría de estudiantes colombianos accede a universidades en el exterior

Educación

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Educación

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

Política

Gobierno Petro confirmó que fue bloqueada la página de Expressen, que reveló la vida de lujos de Verónica Alcocer en Suecia: “Censura”

Política

Mauricio Lizcano, exministro TIC del Gobierno, dice que no participará del Frente Amplio

Nación

Defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió a la CRC retirar la solicitud de información a medios de comunicación

Estos son algunos de los más populares:

  • Monetización avanzada multiplataforma
  • Psicología del consumidor para redes sociales
  • Monetización en redes sociales
  • Marketing digital a través de redes sociales
  • Análisis y optimización de contenido digital
Librería
Estos son los cursos disponibles. Foto: 123RF

Al estar apoyados por la Universidad Distrital, hay una garantía de que los certificados que se obtengan tengan una validez en la hoja de vida de los aspirantes.

Entre los requisitos, se encuentra tener la mayoría de edad. No requiere tener un título profesional previo. Los aspirantes también deberán tener acceso a un dispositivo con conexión a internet, dado que los cursos disponibles son virtuales. Esto permite que lo puedan tomar personas en cualquier parte del país, e incluso del mundo.

¿Cómo subirá la cuota de administración en conjuntos residenciales en 2026? Esto dice la ley

Para inscribirse de manera exitosa, deberá ingresar al portal Social Tech o a la página del Ministerio TIC. Luego de ello, deberá verificar las convocatorias vigentes para 2026 y seleccionar el programa de su interés.

DENUNCIA UNIVERSIDAD DISTRITAL
La Universidad Distrital abrió un nuevo programa. Foto: León Darío Peláez

El sistema solicitará los datos básicos de registro, como nombre, número de documento, correo, entre otros aspectos. También deberá presentar un texto de motivación y prestar especial atención a los cronogramas de la convocatoria, que le llegarán al correo electrónico que usted fije.

Más de Educación

Estas plataformas digitales ofrecen un sistema completamente en línea que facilita estudiar desde cualquier lugar del mundo.

MinTIC y la Universidad Distrital abrieron atractivos cursos: marketing, redes sociales, entre otros

La Secretaría de Educación de Cali, abrió licitación pública para encontrar prestador del programa PAE para el nuevo calendario escolar.

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

Elon Musk presenta Grokipedia, su enciclopedia inteligente que desafía a Wikipedia.

Qué es la Grokipedia de Elon Musk y en qué se diferencia de Wikipedia

Este año, los ‘supertalentos’ Sena que competirán internacionalmente fueron escogidos en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Bolívar.

Revelan los cursos del SENA que tienen más empleo en Colombia: listado completo

Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent

Un docente colombiano quedó seleccionado entre los 10 mejores del Gems Education Global Teacher Prize 2026

Estudiantes del Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas

Educación internacional: solo una minoría de estudiantes colombianos accede a universidades en el exterior

Conoce los requisitos para acceder a este beneficio.

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

Colegios públicos. Imagen de referencia

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

Colegio

Matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá: así puede asegurar el cupo

Noticias Destacadas