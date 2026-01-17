MinTIC y la Universidad Distrital abrieron atractivos cursos: marketing, redes sociales, entre otros

Uno de los deseos de millones de personas es acceder a educación sin tener que gastar dinero. Es por ello que constantemente están en evaluación de nuevas convocatorias de distintas entidades, ya sean públicas o de carácter privado.

Recientemente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lanzó una convocatoria educativa en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Esta alianza buscaría cerrar la brecha digital, además de potenciar el talento de miles de colombianos que buscan ingresar a sectores con alta competitividad en temas laborales.

Son varios los cursos que están disponibles en el catálogo. Los más atractivos son de redes sociales y marketing digital.

Estos son algunos de los más populares:

Monetización avanzada multiplataforma

Psicología del consumidor para redes sociales

Monetización en redes sociales

Marketing digital a través de redes sociales

digital a través de redes sociales Análisis y optimización de contenido digital

Al estar apoyados por la Universidad Distrital, hay una garantía de que los certificados que se obtengan tengan una validez en la hoja de vida de los aspirantes.

Entre los requisitos, se encuentra tener la mayoría de edad. No requiere tener un título profesional previo. Los aspirantes también deberán tener acceso a un dispositivo con conexión a internet, dado que los cursos disponibles son virtuales. Esto permite que lo puedan tomar personas en cualquier parte del país, e incluso del mundo.

Para inscribirse de manera exitosa, deberá ingresar al portal Social Tech o a la página del Ministerio TIC. Luego de ello, deberá verificar las convocatorias vigentes para 2026 y seleccionar el programa de su interés.

El sistema solicitará los datos básicos de registro, como nombre, número de documento, correo, entre otros aspectos. También deberá presentar un texto de motivación y prestar especial atención a los cronogramas de la convocatoria, que le llegarán al correo electrónico que usted fije.