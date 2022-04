¿En qué va el caso de la patrullera abusada por dos compañeros en Bogotá?

La Policía de Bogotá afronta una compleja situación por la conducta de dos de sus uniformados, quienes fueron denunciados por una compañera por el delito de abuso sexual. La denuncia que se conoció a través de las redes sociales de la uniformada, advierte que: “Nadie sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia. Desde ese 27 de marzo del 2022, no he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que considere en su momento amigos me violaron”.

Tras la grave denuncia de la funcionaria, la Policía se pronunció a través de la inspección general e indicó que, “se apertura investigación disciplinaria una vez tuvo conocimiento del presunto abuso sexual, denunciado por una de nuestras patrulleras, mientras departía con otros uniformados cuando se encontraban en descanso. Los presuntos responsables fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones, independiente de las acciones penales a que haya lugar. De la misma manera se activaron todos los protocolos de atención a la mujer, se está brindando el acompañamiento psicosocial para nuestra uniformada y su familia”.

Es de recordar que este no es el único caso que ha sacudido a la fuerza pública sobre abuso sexual contra una uniformada. Recientemente, un coronel del Ejército fue enviado a prisión por ser el presunto responsable del abuso a una subalterna en horarios y actividades no laborales.

“La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que una juez de control de garantías de Yopal (Casanare) impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Carlos René Pedraza Guarín, excomandante del Batallón de Servicios y Apoyo para el Combate (BASER) de la Décimo Sexta Brigada del Ejército Nacional, como presunto responsable de delitos sexuales”, indicó el ente acusador.

Agregó la Fiscalía que, “los hechos investigados ocurrieron la madrugada del pasado 6 de marzo, en Yopal. El oficial, supuestamente, realizó actos indecorosos contra una subteniente en una discoteca donde compartían varios uniformados. Luego, en el casino de la sede militar, la habría abusado sexualmente”.

“La víctima fue encontrada desnuda y abandonada en una zanja. Las pruebas periciales y los estudios forenses dan cuenta de que, en el momento de la agresión, se encontraba en estado de indefensión y no estaba en condiciones de consentir una eventual relación íntima”, añadió la entidad judicial.

Por estos hechos, el coronel Pedraza Guarín fue capturado en Puerto López (Meta). Un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado y acto sexual violento agravado.

En medio de la audiencias de judicialización, y ante un juez de control de garantías, el oficial se declaró inocente de las conductas endilgadas por el ente acusador. “Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá seguir medida de aseguramiento en centro carcelario”, dijo la Fiscalía.

Por este caso la inspección del Ejército abrió la respectiva investigación para asumir desde sus competencias las posibles sanciones disciplinarias a las que haya lugar, según indicaron desde la institución castrense.