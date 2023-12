John Rocha, exmilitar que amenazó a vecinos en Facatativá, habría agredido a una embarazada en el vientre, a una profesora y hasta un niño

El exmilitar reiteraba que tenía armas en su vivienda y que fue gracias a la Policía que llegó esa madrugada que no las utilizó contra los manifestantes. “Y voy a volver al conjunto y espero que usted me salga al ruedo, y se lo voy a poner así, señor Obregón (...) Sé que va a llegar muchedumbre, sé que me van a matar, y sé que me van a linchar, pero me llevo a seis o siete. Lo que alcance la munición y el proveedor. ¡Se lo estoy diciendo!”, se escuchaba en uno de los audios enviados por Rocha.