Polémico exmilitar de conjunto en Facatativá confesó que tenía “granadas” en su apartamento: “Si nos tocaba volarnos, nos volábamos todos”

Jhon Leo Rocha Bernal, un cabo retirado del Ejército, se ha vuelto viral en las redes sociales después de que salieran a la luz varios videos en los que se le ve tratando mal y agrediendo a algunos celadores del conjunto Heliconias, ubicado en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca.

Además, el hombre también ha tenido serios problemas con varios de sus vecinos de la zona residencial, lo que finalmente derivó en que en la madrugada del pasado 21 de noviembre los mismos residentes se cansaran de sus actos violentos y lo expulsaran del lugar. Incluso, el sujeto por poco fue linchado y por ello fue necesaria la presencia de policías, quienes finalmente lo ayudaron a abandonar la casa.

Exmilitar se defendió por las agresiones

John Leo Rocha Bernal cuenta con un extenso historial de denuncias. El pasado fin de semana sus vecinos se cansaron y le destruyeron el vehículo. Foto X: @andreitamfc14 | Foto: @andreitamfc14

Tras varios días de silencio, el exmilitar finalmente se refirió a lo sucedido y se defendió por las críticas que ha recibido. Lo hizo por medio de una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

Rocha Bernal afirmó que ha sido calumniado en las redes sociales y por sus vecinos del conjunto que, según él, no se atreven a contar lo que hay detrás de estas situaciones. Sobre el video en el que arremetió contra una celadora, el hombre explicó que en ningún momento agredió físicamente a la trabajadora de seguridad.

“En ningún momento a esa guarda se le pegó. Hay unas declaraciones y esta señora debe mirar si físicamente se le agredió, yo fui a romper los enseres”, dijo.

El hombre aseguró que todo inició debido a que supuestamente los celadores del conjunto estaban “apadrinando” a personas viciosas. El sujeto afirmó que él cuenta con el material probatorio para demostrar todo esto.

Por otra parte, Rocha resaltó que cuando él llegó a ese conjunto no había buena seguridad, por lo que con otro Policía en retiro ayudaron para que esta situación cambiara. “Esto viene de tiempo atrás y de situaciones ajenas personales, acá nada tiene que ver con lo que yo fui o con lo que yo pagué”, dijo.

Igualmente, manifestó que en repetidas oportunidades él realizó unas donaciones para ayudar al conjunto, por lo que cuestionó que esto no sea resaltado por sus vecinos. Al tiempo, dejó en claro que está a disposición para responder por cada uno de los actos que cometió.

Los vecinos le destruyeron los vehículos al exmilitar. | Foto: Noticias Caracol

Sobre lo ocurrido con sus vecinos, quienes le destruyeron sus vehículos en medio de la rabia, aseveró que la responsable fue la administradora del conjunto por un comunicado que publicó en su contra y en el que lo calificó de “bandido”.

“Cuando hay multitud son bravos, cuando están en gavilla también son bravos, pero uno a uno no son bravos. Yo siempre fui presto para que habláramos (...). Yo me meto es cuando se meten conmigo. Tengo mi situación de que soy alterado y de que exploto, pero de ahí a que yo me meta con una mujer, en ningún momento”, señaló.

“Ese apartamento es mío, que allá lleguen y me maten”

En medio de la transmisión, Rocha Bernal dejó en claro que planea volver al apartamento de donde fue expulsado por sus vecinos, pues aseguró que no tiene otro lugar para vivir y que la única forma para que lo abandone es que se lo compren.

“Ese apartamento es mío y seguirá siendo mío, no me pueden violentar el derecho fundamental de vivir porque el apartamento es mío. Si no quieren que yo esté allá, yo necesito que me compren y listo (...). Allá tengo mis cosas y allá voy a vivir, entonces de toda la gente que me está amenazando, que allá lleguen y me maten”, aseveró.

Amenazas, destrucción y lesiones personales, los ataques del exmilitar que atemoriza a la comunidad de un conjunto residencial de Facatativá. | Foto: Tomadas de la cuentas en X @andreitamfc y @ruidiaz_ddhh14 y

El exmiembro del Ejército aceptó que tiene “problemas” y ciertos aspectos delicados, pero manifestó que quienes lo conocen de verdad saben que es un caballero y una persona humilde. Además, afirmó que fue la Policía la que dio la orden para que saliera de la vivienda, ya que él estaba dispuesto a hablar con las personas que protagonizaron el hecho violento.

Rocha reveló que los uniformados le solicitaron que dejara todas las armas que tenía en la casa y saliera sin ellas, pero finalmente lograron llegar a un acuerdo para que él se llevara su pistola personal, que tenía el respectivo salvoconducto, pero advirtió que tenía en su poder dos granadas.

“Donde la gente se hubiera metido al apartamento, con legalidad lo digo: mato a esos triplehijuepu*** (...). Después de que pusieran un pie en el apartamento, nos íbamos. Soy consciente y la Policía sabía que tenía dos granadas de mano por si se desataba todo, si nos tocaba volarnos, nos volábamos todos”, dijo.

En el video, el hombre agregó: “Voy a llegar solo al conjunto y que me maten, pero ellos no me van a intimidar. Me parece bien cuando es uno por uno, pero en gavilla todo mundo es bravo, a mano limpia nos entendemos”.