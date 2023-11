Jhon Leo Rocha, exmilitar de conjunto de Facatativá, reapareció con escalofriante audio con amenazas

Además, también dijo que está dispuesto a responder ante la justicia por cada uno de los hechos violentos que protagonizó , y reveló que al interior de su vivienda tenía una gran cantidad de armas, entre ellas dos granadas que no habría dudado en usar, en caso de que ingresaran los vecinos.

Aparece un nuevo audio amenazante

“Usted es un cobarde. ¿Por qué cuando arremetió contra mi apartamento no entró? Lo estaba esperando con un detalle muy especial. ¿Por qué no lo hizo, cobarde? (...) Gracias a Dios me queda el orgullo y el honor de que peleé yo solo”, comentó.