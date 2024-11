En una muy interrumpida y extensa audiencia, el juez once de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad a tres personas que habrían participado en el asesinato del director de la cárcel La Modelo, coronel en retiro Élmer Fernández Velasco, registrada en mayo pasado.

Igualmente, se tuvo en cuenta la gravedad de los delitos imputados por la Fiscalía General (homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas) a los dos hombres y la mujer que habrían realizado los seguimientos y la interceptación del vehículo particular en el que se movilizaba el coronel en retiro.

Igualmente, advirtió que no se cumplen los requerimientos para una detención domiciliaria o una libertad condicional. “¿Qué pensaríamos nosotros si fuera algún familiar el que hubiera sido víctima de un hecho de estos? Una medida de aseguramiento no privativa de la libertad no es suficiente”, advirtió el juez de control de garantías.