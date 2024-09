“Es lo que dice la norma y no se puede forzar la ley”: Agencia Nacional de Minería responde a mineros que quieren salir a paro

El presidente de la Agencia asevera que algunos de los mineros que están reclamando esta formalización estarían ubicados en distritos ambientales donde no se puede hacer minería. Por eso, considera que “no necesariamente todos los mineros que se quieran formalizar se pueden formalizar porque las normas son claras: donde hay humedales, parque naturales o reservas no puede hacerse minería. A ellos no les gusta esa idea, pero no es un tema que tenga que ver con la Agencia. Es lo que dice la norma y no se puede forzar la ley”.