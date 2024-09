Paro minero, a punto de estallar en Colombia: “Vamos a entrar en protestas indefinidas hasta que nos resuelvan la situación”

Los acuerdos de la discordia se suscribieron el 4 de abril de 2023, y esa regularización no se dio. “Vamos a entrar en un paro indefinido hasta que nos resuelvan la situación. El presidente estuvo en Caucasia y se comprometió con los mineros a formalizarlos y resulta que ahora nos está incumpliendo. El ultimátum es: o nos dejan trabajar y nos formalizan, o no trabaja nadie”, señaló el líder minero tradicional Argemiro Franco, desde Córdoba.

El revés en MinDefensa

Desde el Sur de Bolívar, los mineros advierten que no ha habido claridad sobre cuál es el debido proceso que deben seguir para aplicar a un título minero. Alejandro Lobo, representante de la Asominacol, una asociación que se creó con los acuerdos de 2023 para la formalización minera, es claro y señala que “se viene un paro inminente porque es la única manera de que el Gobierno nos escuche. Hay un inconformismo en toda la comunidad porque los pueblos son dependientes de la minería, hemos querido acercarnos al Gobierno y no hemos tenido respuesta”.

Los mineros presentaron un derecho de petición al presidente Petro pidiéndole respuestas sobre las promesas incumplidas. Junto a esa solicitud adjuntaron una carta con cuarenta puntos de la cronología de compromisos incumplidos al sector en la que advirtieron que ya no creen en la entidad. Por ejemplo, el presidente les prometió subsidios y títulos mineros que no existen después de año y medio de su visita.

“Pierde hoy la credibilidad el Gobierno nacional, en el desacierto de excluir la maquinaria amarilla de un proceso, por falta de claridad de los funcionarios, que no supieron o no quisieron explicarles a los mineros cuál era el debido proceso para que se hubiesen podido formalizar de acuerdo con la normativa vigente. No es responsabilidad de nosotros los mineros, porque siempre hemos tenido la voluntad para ello, sino de aquellos que hoy, desde sus cargos, nos manosearon y nos irrespetaron”, escribieron en el pliego de quejas.

El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, apuntó en conversación con SEMANA que “el programa de formalización es para pequeños mineros, y encontramos pequeñas unidades de producción que se pueden formalizar. La norma es clara: se trata de formalizar mineros cuya maquinaria es de baja capacidad porque, si tienen maquinaria amarilla, tienen otras vías de legalización y no a través de nuestros programas. Además, entre estos mineros hay personas que no han entendido que están en sitios donde no pueden hacer minería por determinantes ambientales. No podemos ignorar la ley”.