Minería en clave de paz, seguridad nacional y recuperación de pasivos ambientales

“En el caso de la minería ilegal, no solo hay pocos datos de localización de las áreas mineras ilegales, sino que se desconocen datos robustos y adquiridos sistemáticamente sobre la extensión de conversión y degradación de los ecosistemas naturales involucrados, terrestres y acuáticos. (Ver Capítulo 4, Pág 566)”.

Buscar una regeneración del territorio, con la minería actual que se hace con estándares, bien hecha, no es imposible y la tecnología está a la altura de esos desafíos, pero es un reto todo el país, no es sólo convivir en el territorio, sino hacer mejor las cosas y con este objetivo trabaja la industria permanentemente.

Minería social, minería incluyente, minería para la paz, minería por seguridad nacional, minería que no use mercurio y que ayude a recuperar los pasivos ambientales que ha dejado la extracción ilícita de minerales, si es posible y deben ir de la mano con las realizades del territorio.

No existe otro camino que aceptar y definir cómo vamos a lograr que las zonas donde se produce el 89 % del oro de nuestro país, y proviene de zonas que en su mayoría no cuentan con títulos mineros, ni mucho menos licencia ambiental o plan de manejo ambiental, y que en su mayoría son áreas protegidas, debemos buscar que se haga en condiciones de legalidad, es intervenir el pasivo para cerrar.

Lo primero es aceptar que en las zonas de protección ambiental no se otorgan títulos mineros, pero que con prohibiciones ambientales nuevas o antiguas, no se intimida ni se ataca la extracción ilícita de minerales.

Pretender que quemando dragas o judicializando mineros artesanales se va a terminar la extracción ilícita es un poco utópico, es una medida paliativa, que por ahora se debe mantener, por la orografía nacional y por la situación de seguridad nacional, pero no es la solución a mediano ni largo plazo, debemos ser totalmente honestos.

Porque en esos lugares no se pueden entregar contratos únicos de concesión ni formalizar actividades que no tienen vocación de sostenibilidad es la salida, y quien va a cargar con el pasivo y quien va a recuperar ese mineral, porque el drama ambiental continúa en muchos lugares del país por cuenta de estas actividades, tratar de formalizar esta actividad es otra ilusión que genera y agudiza el conflicto.

¿Entonces cuál es el camino?

En la actualidad, y desde hace décadas, el Gobierno hace esfuerzos importantes por desarrollar una política de formalización minera; sin embargo, con la regulación existente, para la efectividad de estas medidas el Estado no está facultado y no le corresponde garantizar el mercado y, por esta razón, estas medidas no logran el impacto que se espera. Además porque en su gran mayoría son áreas de protección ambiental y donde también existen territorios colectivos y resguardos indígenas, la mayoría de estas zonas deben ser tratadas como un pasivo minero.