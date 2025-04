Los niños víctimas, en el último lugar del acuerdo

“A mí me violaron tres guerrilleros de las Farc cuando tenía 7 años. Uno de ellos estaba enfermo y por eso me dio una infección. Como no teníamos recursos, mis papás no me llevaron al médico y eso se me fue al riñón. Cuando me llevaron al médico, ya era muy tarde, perdí el riñón”. Quien habla es María, que en entrevista con Caracol Radio contó cómo fue violada en medio de la masacre de La Chinita, ocurrida en Apartadó en 1994. Pero no fue el único dolor vivido por María. Los guerrilleros volvieron a la finca en la que vivía con su papá, a quien exigieron el pago de una extorsión. Como no pagó, a María le quemaron una mano con gasolina. Y, otra vez, fue víctima de violación. María ha tenido ocho cirugías para reconstruir su vagina. Recuerda cómo su papá tenía que esconderla debajo de hojas de plátano para que Victoria Sandino no la reclutara.