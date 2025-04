Decisión: suicidarse

Recibió el premio Nobel por sus estudios sobre la toma de decisiones. El año pasado cumplió 90 años y tomó la decisión de suicidarse. No tenía una enfermedad terminal ni padecía dolores atroces. Optó por suicidarse preventivamente. Daniel Kahneman fue toda la vida profesor de psicología en Israel, Canadá y Estados Unidos. No era economista, pero en 2002 le concedieron el Premio Nobel de Economía “Por haber integrado conocimientos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo referente a la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre”. Los economistas creían que todo el mundo toma decisiones económicas racionales, es decir, pensando en su propio interés y bienestar. Kahneman demostró que eso no era cierto, no porque la gente actúa de manera irracional, sino porque las personas son emocionales, inconsistentes, endebles y se creen sus propios engaños, es decir, son humanas. En otras palabras, descubrió que todos metemos la pata.

Desde París empezó a enviar correos electrónicos a varios amigos avisándoles que su vida terminaría pronto. A otros allegados les había comunicado la noticia con mayor anticipación. Esos correos se publicaron recientemente: “Esta es una carta de despedida que envío a mis amigos para contarles que estoy camino a Suiza, donde mi vida terminará el 27 de marzo. Desde la adolescencia he creído que las miserias e indignidades de los últimos años de la vida son superfluas, y obro con base en esa creencia. Sigo activo, disfrutando de muchas cosas de la vida (excepto las noticias diarias) y moriré feliz. Pero mis riñones están en las últimas, la frecuencia de mis lapsus mentales va en aumento y ya tengo 90 años. Es hora de irme. No es de extrañar que algunos de mis seres queridos hubieran preferido que esperara hasta que fuera evidente que mi vida no merecía prolongarse. Pero tomé mi decisión precisamente porque quería evitar esa situación; la decisión tenía que ser prematura. Agradezco a las pocas personas con las que compartí al principio, quienes, a regañadientes, decidieron apoyarme. Tras tomar la decisión, descubrí que no le temo a no existir y que considero la muerte como dormirse y no despertar. El último período no ha sido realmente difícil, salvo porque presencié el dolor que causé a otros. No sientan lástima por mí. No me avergüenza mi decisión, pero tampoco me interesa hacerla pública. La familia evitará dar detalles sobre la causa de la muerte en la medida de lo posible, ya que nadie quiere que sea el tema central de los obituarios. Por favor, eviten hablar de ello durante unos días. Gracias por ayudarme a que yo hubiera tenido una vida buena”.