“Es un hombre millonario, pero conformista”: Carlos Antonio Vélez, de frente contra James Rodríguez

Vicky Dávila, directora de SEMANA, habló con el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, El Profe, quien se refirió al futuro del futbolista de la Selección Colombia James Rodríguez, a su nivel en la cancha y con respecto a un ‘cara a cara’ que sostuvieron en su momento, en el que el comunicador le hizo saber personalmente al futbolista lo que pensaba sobre él.

Para empezar, Carlos Antonio Vélez dijo que él ni es “sobón” ni hace “periodismo de cortesanas”, haciendo referencia a los comentarios que lo señalan por sus opiniones contra James Rodríguez, quien actualmente juega en el Al-Rayyan S. C. de la Qatar Stars League.

“Simplemente digo lo que tengo que decir, esto no es de sentimientos. No tengo que querer a nadie, salvo a mi mujer, mis hijos, mi vida y algunos amigos. Lo demás… lo demás es un juicio riguroso. Me di el lujo, en el Eurostar de Madrid, de decírselo en la cara a James”, manifestó Carlos Antonio Vélez.

A propósito, respecto al encuentro mencionado anteriormente con James Rodríguez, dijo que ambos hablaron en su momento un largo rato y describió al futbolista como un joven respetuoso, de pocas palabras.

“Le dije: ‘¿usted me permite que yo le diga una cosita? Y espero no molestarlo’. Él me atendió muy querido, hablamos un largo rato. Él sabía que yo era su crítico y le dije: ‘Cuando una persona tiene problemas con Benítez, Zidane y Ranieri, con cuatro o cinco jefes, el problema no es el jefe. El problema es uno. ¿Por qué no piensa eso? Piénselo’. Y eso que no había ido al Bayern y no había peleado con el croata. No había ido todavía a la segunda etapa en el Madrid para volver a pelear con Zizou…”, contó Vélez en SEMANA.

Respecto a lo que le respondió el jugador de la Selección Colombia, Carlos Antonio Vélez dijo que le prometió que no revelaría mayores detalles sobre lo que trataron.

“Hablamos. La verdad que tuvo una atención y le prometí que nunca lo diría y nunca lo voy a decir. Él fue muy querido, pero sí me sentí en la obligación de decirle eso antes de la final de Milán, antes de que Real Madrid jugara con el Atlético de Madrid. Le dije: hombre, creo que Zizou está haciendo lo correcto porque usted no ha cumplido. ¿Qué hacemos? Es que aquí el nivel es otro. El talento en esos equipos de fútbol es un tema marginal”, agregó El Profe.

No obstante, manifestó que si bien James es un jugador técnicamente bien dotado, tiene una “inmadurez a flor de piel”, que “se ganó la lotería, se ganó el Baloto”.

“Es un hombre millonario, pero conformista, él terminó ahí. Es muy triste que, después de estar en el Real Madrid, a esta altura juegue en Catar. Estar en Catar es muy bonito para ir unos días. Pero, ¿para jugar al fútbol? Es un fútbol semiprofesional, ni siquiera es profesional. Entrenan muy poco, los equipos los conforman incluso ejecutivos de compañías y llevan a algunos jugadores extranjeros que son casi el divertimiento de los jeques. Entonces, en esto uno tiene que mirar la competitividad y mi obligación es esa. No puedo sentarme a repetir como un loro lo que la gente quiere oír. Ya ve lo que pasa con el PSG. Neymar, Mbappé y Messi no sirven para un carajo. No es sumar figuritas de Panini, es que lo que hay que hacer es integrarlos. Entonces, las respuestas de James son técnicas y tácticas muy discretas, porque él no responde a esas exigencias”, consideró Vélez en entrevista con Vicky Dávila.

También aseveró que James es un jugador de exhibición, pero no de competencia, y considera que este ya cerró su ciclo en la Selección Colombia, al igual que Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Davinson Sánchez y Radamel Falcao García.

“Las respuestas físicas son muy pocas. Él trota la cancha. Él la trota, no la corre. ¿Por qué Luis Díaz se vuelve figura en el Liverpool? El Liverpool es un equipo de explosión, de velocidad, con Mané y Salah. Díaz llegó a ese ecosistema y cuadró perfecto. Si Díaz se va a caminar como en la selección Colombia, muere. Él allá juega como sabe jugar porque para eso lo llevaron. Así tiene que ser James, responder en un montón de cosas y, cuando uno se hace millonario y cómodo, ya es muy complicado exigírselas (...) Creo que simplemente valoran uno de los aspectos de los muchos que se exigen hoy para competir. Sí puede ser un jugador de exhibición, pero de competencia no”, señaló el periodista deportivo.

Sobre su nivel futbolístico actual, Vélez fue enfático en decir que de 1 a 5, está entre 2 y 3.

“Seguramente debe haber algún partido de despedida o de exhibición. De estos que terminaron el ciclo ahora y que vienen en decadencia desde el 2014, yo no convocaría por lo menos a 12. La próxima eliminatoria será distinta a esta. La próxima eliminatoria clasifican siete, entonces ya el objetivo nuestro no es la eliminatoria. Es un mundial con cuarenta y pico equipos que va a tener otra dinámica. El problema va a ser que nos suben el listón. Creo que eso va a pasar en cuatro años y, a esa altura, James va a tener 35 y unos 20 o 30 millones de dólares más”, opinó sobre el jugador del Al-Rayyan.