“Es una clara amenaza”: Luis Felipe Henao sobre burla de Gustavo Bolívar con ataúd de Fico

Toda una polémica despertó un video compartido por el senador Gustavo Bolívar, en el que en medio de una marcha del Día del Trabajo el pasado primero de mayo grabó a unas personas con un féretro falso con el que simbolizaban la muerte del candidato Federico Gutiérrez y el expresidente Álvaro Uribe.

El jefe de debate de Fico, Luis Felipe Henao, aseguró que el hecho es una clara amenaza en contra del candidato.

“Esto es una clara amenaza, Gustavo Petro es primera línea, es retroceder, el país del odio. Cómo dice Egan Bernal, eso no es humano”, afirmó el exministro de Vivienda.

Estos es una clara amenaza, @petrogustavo es Primera Línea, es Retroceder, el país del odio. Cómo dice @Eganbernal eso no es humano https://t.co/JWq5FiK3Re — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) May 3, 2022

Henao se refirió a las declaraciones que hizo el ciclista colombiano en las que criticó ese hecho. “Con todo el respeto esto también me parece una estupidez. Y esto tampoco es una Colombia Humana”, aseguró el campeón del Giro de Italia 2021, quien recientemente ha opinado sobre política.

El candidato Federico Gutiérrez también reaccionó al video de Bolívar y dijo que cuando llegue a la Presidencia procurará por cuidar las vidas de sus opositores.

“A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida”, dijo Fico.

En el video grabado por Bolívar, el senador cuestiona de quién es el ataúd, hecho de papel y cartón. “¿A quién están enterrando, compañeros?”, pregunta Bolívar, a lo que las personas le responden entre risas: “a Fico y a Uribe”. Algunos tienen prendas que dicen “primera línea”.

En medio de esa marcha se veían algunos logos de sindicatos que han apoyado el proyecto de la Colombia Humana, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Una de las personas que portaba esos logos en su camiseta aseguró: “Ay, Dios mío, te fuiste para siempre, palomo blanco. Ay, Fico, no”.

Luego de toda la polémica, el senador petrista afirmó que se trata de un simbolismo y hasta trató de ignorantes a quienes no tuvieron esa interpretación, como ha sucedido con otros mensajes que publica salidos de tono.

“Quiere gobernar a Colombia y desconoce la idiosincrasia Caribe y convierte un acto alegre de carnaval en amenaza de muerte. Limitado mental. Trasmití una marcha y en ella una parodia. El ataúd simboliza el entierro de lo que Fico y Uribe representan. A ellos deseo mucha vida”, afirmó Bolívar.

El hecho se da en medio de las denuncias que hizo la campaña de Gustavo Petro sobre supuestas amenazas de muerte en contra del candidato. Según dijeron, Petro tuvo que suspender recorridos de campaña por el Eje Cafetero que tenía los días 2 y 3 de mayo.

Desde el Pacto Histórico agregaron que por la información recolectada por el equipo del candidato, los responsables serían el grupo criminal La Cordillera, que opera en esa región del país.

Bolívar ha sido uno de los que más ha insistido en que esa denuncia es seria y que el candidato estaría en peligro. “No se puede desestimar ninguna amenaza. Quieren muerto a Petro porque es la única manera de detenerlo”, afirmó el senador del Pacto.

El congresista se ha convertido en un líder que ha tenido varias salidas en falso. Incluso, internamente muchos dicen que esto ha terminado por afectar la campaña del candidato.

Además del episodio del ataúd, Bolívar recientemente les pidió a los jóvenes de la primera línea no salir a manifestarse el pasado 28 de abril, cuando se cumplía un año de las protestas que se prolongaron durante meses en 2021. Eso generó molestias de integrantes de ese grupo, quienes cuestionaron a Bolívar de haberlos dejado solos.

El senador también estuvo en el ojo del huracán por entregarles cascos, guantes y gafas a la primera línea en medio de esas protestas. Tampoco se puede olvidar el episodio en el que llamó King Kong a la candidata vicepresidencial Francia Márquez, cuando buscaba defenderla de ataques racistas. En esa ocasión también aseguró que las personas eran ignorantes porque no entendían sus mensajes cargados de simbolismo.