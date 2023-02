“Esa gente ha citado en Rionegro”, las reuniones entre narcos y abogados para colarse en la ‘paz total’

En poder de la Fiscalía estarían las evidencias de un escándalo revelado por SEMANA de narcos abonando un corrupto camino para meterse en el proceso de ‘paz total’. La alianza incluyó a varios abogados que supuestamente visitaron a los narcotraficantes en los centros de reclusión ofreciendo beneficios judiciales a cambio de pagos que arrancaban en 600 millones de pesos y llegaban al millón de dólares.

Entre las pruebas se incluyen unos audios que también conoció SEMANA y donde se escucha cómo se ofrecieron 600 millones de pesos en el marco de una reunión en la que supuestamente estuvieron algunos abogados que garantizaban la inclusión de los narcos en el proceso de paz total del Gobierno nacional.

“Yo sé que usted tiene todas maneras contacto con el doctor Pedro, pues avísale y en esa reunión estuvieron unos abogados y estuvieron hablando de unos temas y cuando les dijo que tenía el manejo de eso, esta semana que viene les van a entregar 600 millones de pesos, yo sí le dije a él: dígale a esa persona que no se pongan a hacer eso porque, se acuerda que yo alguna vez le comenté, cuando nos vimos, un tema de tierras, que no nos fuéramos a meter en eso, que es mentira”, se escucha en el audio.

En los audios también se conoció de diferentes reuniones que sostuvieron los abogados y en distintos puntos del país, principalmente en Antioquia, donde justamente estarían recluidos los privados de la libertad que se suman al proceso de paz total y que fueron aprobados por el Gobierno nacional.

“Lo que me dijo es que esa gente ha citado en Rionegro, han estado en Medellín y además salió otro tema de una reunión que habían hecho, no sé dónde… Me dijo, ‘oiga, está pasando esto’, le dije ‘no, deme los nombres y yo le cuento al doctor Pedro que él mira y revisa porque a ellos los van a perjudicar y los van a meter en problemas’”, señala el audio que conoció SEMANA.

En la misma conversación, el interlocutor advierte que una persona cercana estuvo en las reuniones y tendría toda la información de lo que está ocurriendo alrededor de los supuestos ofrecimientos para colar a los narcos en la paz total. En detalle, advierten de qué forma ocurrieron las reuniones y quiénes participaron.

“Entonces cualquier cosa usted me dice y en el momento que nos podamos reunir, yo solo comunico por teléfono y él le explica bien a usted, le da nombres, detalles y todo de la gente para que usted realice las averiguaciones, pero lo que sé es que han estado jugando con el nombre suyo y con con el de Juan”, se escucha en el audio.

En poder de la Fiscalía están las declaraciones que rindieron el comisionado de paz, Danilo Rueda, el abogado Pedro Niño y Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la república Gustavo Petro. Todos aparecen en las denuncias o advertencias conocidas por SEMANA y que se convirtieron en una investigación formal en el ente acusador.

A partir de esas evidencias, la Fiscalía tendrá la responsabilidad de establecer la veracidad de las denuncias e identificar quiénes son los responsables de hacer los falsos ofrecimientos a los narcotraficantes.