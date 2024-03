Escándalo: empresario canadiense habría estafado a élite bogotana que buscaba riqueza con negocios en sector ambiental

Entre estas personas se encuentra el exministro de ambiente, exprecandidato presidencial y ex alto comisionado para la paz, Frank Pearl , quien habría perdido alrededor de $ 56 millones dentro de los acuerdos monetarios a los que llegó con el empresario Liddle.

Pearl fue la punta de lanza de Liddle en la red de relaciones que alcanzó a tejer y explotar , según revela el medio de comunicación, ya que esto permitió enlazar a la empresa RainTree con el Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones no gubernamentales y empresas públicas y privadas.

El ex alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Juan Manuel Santos no tuvo influencia directa en lo que estaba tramando el empresario canadiense, por lo que al final terminó alertando a los inversionistas para que no dieran más plata.