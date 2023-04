Escándalo en Tunja: prostíbulo permitía el ingreso a menores de edad y en plena Semana Santa

Los jueves, viernes y sábados santos suelen ser días de profundo recogimiento para los creyentes en el cristianismo, esto por las costumbres que se suelen considerar cada año en la Semana Mayor, en la cual se conmemora la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús, un hecho que marcó la historia de la humanidad. Por esta razón, en muchos lugares del mundo frenan todo tipo de actividades, desde hacer aseo, escuchar música y otras más como salir a bailar o tener sexo.

En algunas regiones de Colombia la devoción es muy alta, como en el departamento de Boyacá, por ejemplo. La ocupación hotelera alcanzó el 100% en los días Santos y eso se dio por las múltiples actividades y procesiones religiosas que se adelantaron en diferentes municipios.

En Tunja se realizó, por primera vez, después de 3 años pospandemia, una procesión que involucraba a menores de edad.

En Tunja se realizó, por primera vez, después de 3 años pospandemia, una procesión que involucraba a menores de edad, pues consideran que las bases de la fe se fortalecen en la niñez y la adolescencia. Por eso causó tanto revuelo el anuncio que realizó el domingo de resurrección la Policía Metropolitana de Tunja, al denunciar que un prostíbulo estaba permitiendo el ingreso de menores de edad a ese tipo establecimientos, facilitando el delito de la prostitución infantil.

Permitir ingreso de menores de edad es promover la prostitución infantil

Mediante actividades de vigilancia y control la noche del sábado, en casas de lenocinio, uniformados de la Policía Nacional ingresaron al establecimiento conocido como Caprichos, donde se encontró en su interior a un joven quien en primera instancia se identificó como mayor de edad mostrando una libreta militar.

Los policías que estuvieron en el operativo identificaron algunas irregularidades en la documentación y al consultar al joven por la información suministrada confesó que era menor de edad.

El adolescente fue aprehendido en flagrancia por el delito de falsedad personal, establecido en el artículo 296 del código de Policía. De igual manera, fue puesto a la disposición de expertos de Infancia y adolescencia para el restablecimiento de sus derechos. Por otra parte, el administrador del burdel Caprichos, fue dejado a disposición de La Fiscalía 47 por el delito de estímulo a la prostitución de menores establecido en el artículo 217 del código de Policía.

Aunque el administrador del establecimiento manifestó no conocer que al lugar entraban menores de edad, las autoridades realizaron el cierre del establecimiento público mediante orden de comparendo remitido a la inspección de policía Cómbita. Es importante resaltar que, más allá de las costumbres religiosas, hubo una claro clara violación a la norma, que vulnera la integridad de los menores.

¿Quedarse ‘pegado’ o convertirse en pez? Estos son algunos mitos de la Semana Santa

1. No pueden tener sexo en Semana Santa porque ‘se quedan pegados’: la posibilidad de quedarse pegado cuerpo a cuerpo sí existe, pero esto sucede cuando hay un problema físico o psíquico producido en la mujer, que puede ocasionar que durante el acto ocurra una contracción involuntaria en ciertos músculos vaginales. Estos pueden aprisionar el miembro masculino y, la pareja se quedaría ‘pegada’, pero puede ocurrir en cualquier época del año y para solucionarlo solo se debe tomar un relajante muscular y liberar al (la) compañero (a).

Las 6 apps sexuales que no pueden faltar para disfrutar en solitario o en pareja - Foto: Getty Images

2. No bañarse en un río: se dice que ese mito nació en pequeñas poblaciones del norte del país. Según se cree, si una persona se baña en un río puede transformarse en un pez. El mito ha tenido variaciones en el tiempo, pues algunos piensan incluso en evitar cualquier tipo de baño, sobre todo si este se lleva a cabo el Viernes Santo. Sin embargo, científicamente es casi imposible que esto suceda en un río, a menos que se trate de una condición médica de alguna enfermedad huérfana que se desarrolle en la piel generando algún tipo de escama.

3. No se come carne: esta tradición data desde 1950 y surge porque en ese entonces el viernes era un día de recogimiento por la conmemoración de la muerte de Jesús y se realiza un sacrificio; muchos de los creyentes optaban por no salir, mientras que otros se abstienen de comer algo que por tradición es apetecible, es decir, que esa era una forma de ofrecer un sacrificio, a pesar de que actualmente esta práctica no es realizada por la mayoría.

4. Es buena época para cortar el cabello: otra de las creencias es que cortar el cabello en estas fechas hace que crezca ‘perfecto’. Pero la realidad es que eso está directamente relacionado con el tiempo de la luna menguante. El mito se origina en los pueblos agrícolas, en los que se veía que lo que funcionaba para las plantas podría funcionar para el cabello, aunque no existe alguna base científica que respalde esto hasta la fecha.

5. No se puede salir y disfrutar: aunque muchos entiendan que Semana Santa es un tiempo de recogimiento, algunas personas toman este espacio para vacacionar. Sin embargo, por mandato para los creyentes que profesan la fe católica, solo se puede escuchar música cristiana y no acceder a ninguno de los placeres mundanos.

6. Los niños que crecieron en zonas rurales no podían trepar a los árboles porque podían convertirse en micos: esto no tiene ningún tipo de fundamento científico. Lo que sí podría presentarse es un exceso de vello en el cuerpo, pero esto en medicina se conoce como hirsutismo y se produce posiblemente por desórdenes hormonales.

7. No se juega: un artículo de Luz Lancheros asegura que no se puede participar en juegos de azar o se arruinará. Se cree que Judas Iscariote también le dio mala fama a todos aquellos que de ahí en adelante quisieran obtener dinero de lo que pudiesen apostar, vender u ofrecer, incluso a los que quieren jugar póquer sin dinero de por medio.