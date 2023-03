Cartagena está en peligro: prostitución infantil, drogas, extorsiones y asesinatos están acabando con la joya de Colombia

“ Se los llevan como para prestar el servicio, los entrenan ; eso sí con una advertencia, no pueden hablar porque les matan a sus mamás, y siguen con sus familiares. Les hacen una investigación y luego empiezan a trabajar. La graduación es un audio de un cabecilla que los amenaza de muerte en caso de fallar”, señala la declaración del testigo.

SEMANA estuvo en un operativo para rescatar a los niños de la amurallada . A media noche, cuando los menores de edad deberían estar durmiendo, en el Centro Histórico corren, ríen y hasta se divierten por las calles llenas prostitción, borrachos, traficantes y proxenetas. La inocencia no les permite reconocer el infierno que transitan.

Pero no pasa nada, la Policía identificó los sitios donde las mujeres son sometidas a esclavitud sexual, la Fiscalía allanó, capturó y judicializó a los responsables de una red dedicada a la trata de personas, pero el establecimiento sigue funcionando, sin límite de horario.

“ Una vez ingresan son sometidas y pierden su libertad . Tienen una zona asignada para dormir, para recibir alimentos y cuando llegan a sus lugares de descanso son encerradas bajo llave. Si se enferman y no pueden ir a trabajar, son multadas”, dijo la funcionaria de la Fiscalía.

Incluso una patrullera de la Policía se convirtió en la reclutadora de mujeres para convertirlas en víctimas. La proxeneta uniformada irónicamente trabajaba en Infancia y Adolescencia. Desde su cargo convencía a menores, adolescentes y hasta sus propias compañeras de ingresar al mundo de la prostitución. La Fiscalía la capturó y un juez la envió a la cárcel, pero el panorama criminal no cambió, una golondrina no hace verano. Las murallas ya no protegen a Cartagena, son una trinchera donde se oculta un oscuro mundo criminal.