Esta es la empresa privada venezolana que habría sido autorizada para exportar gas natural a Colombia, según Bloomberg

Según informó Bloomberg, Venezuela habría autorizado a una empresa privada a exportar gas natural a Colombia por primera vez en toda la historia. Se trata de Prodata Energy, compañía que opera en Caracas, la cual recibió la autorización para hacer envíos a través de un gasoducto inactivo de 224 kilómetros que van desde la región occidental de Venezuela hacia el nororiente de Colombia.

De acuerdo a un convenio que fue firmado en julio, informa Bloomberg, Prodata hará la entrega de 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través de Energy Transitions SAS ESP, distribuidor colombiano.

Los últimos datos relacionados y que fueron revelados por parte de la ANH, indican que la producción promedio de gas comercializado fue de 1.087,29 millones de pies cúbicos por día (mpcd) en agosto de 2022, lo que representó una disminución de 2,97% con respecto al mes anterior, cuando alcanzó los 1.120,61 mpcd. Esta disminución se presentó por la caída del promedio de producción del campo Cupiagua Liria y por fallas eléctricas en el campo Clarinete.

Lo que ha dicho Ecopetrol

Un mensaje alentador frente al futuro del país, de cara a la transición energética, entregó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, al asegurar que en Colombia “hay suficiente gas” para acompañar la apuesta del Gobierno Petro, que busca migrar la economía de los combustibles fósiles a los combustibles limpios.

Así lo expresó Barón ante más de 1.000 empresarios del sector minero-energético, que participaron en la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, organizada por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

Hay más oportunidad para exportar gas natural a Venezuela que importar, dice Naturgas

En el marco del Congreso Naturgas se revivió el debate por una posible importación de gas natural desde Venezuela, teniendo en cuenta que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dicho que no volverá a entregar contratos para la exploración y producción de hidrocarburos en el país.

Si se acaban las reservas de gas natural, que actualmente alcanzan para ocho años, el plan del Gobierno es acudir a las importaciones, no solo a través de plantas de regasificación en el Caribe y el Pacífico (en proceso de adjudicación) sino también desde Venezuela.

Pero desde 2015 este tubo no se volvió a usar, por lo que actualmente no está en óptimas condiciones para utilizarse. “La industria ve con buenos ojos que esta infraestructura se recupere porque puede servir, no para depender del gas natural de Venezuela, sino para mantener una confiabilidad en el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas en Colombia”, aseguró la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.