Estas son las escandalosas denuncias de presunta corrupción que impactan a las Alcaldías salientes de Medellín y Bucaramanga

También identificó posibles nóminas fantasmas en varias secretarías. Por ejemplo, en Telemedellín habrían contratado a personas que no ejercen funciones para el medio de comunicación, sino que estarían al servicio de proyectos políticos. “Esta administración tuvo 8 billones de pesos más que la anterior, con esos recursos no cubrió sus obligaciones, aumentó las cuentas por pagar del Distrito, dejó desfinanciado el año 2024 e incrementó las vigencias futuras desproporcionadamente. La pregunta es, ¿dónde está la plata?”, afirmó Gutiérrez.

Y en el Club Tiburones, donde se debían entregar 180 apartamentos, solo inauguraron 20; alegó que este proyecto no cuenta con interventoría y que el constructor no estaría en la capacidad de ejecutarlo. Saharay Rojas, jefa del comité de empalme, tildó estas declaraciones de tendenciosas y falsas, que podrían dar lugar a denuncias por injuria y calumnia:

“Él dice que se robaron a Bucaramanga, cuando nunca ha demostrado que hubo un robo. No hay obra que no exista, no hay una pérdida de recursos públicos, no hay razón para que diga que se robaron la ciudad”. Finalmente, Beltrán comentó que la Alcaldía estaría inflando números para poner en evidencia avances en su gestión. Por ejemplo, se le aclaró que 2022 cerró con un cumplimiento del 82,40 por ciento, y en sus cuentas no habría superado el 42 por ciento.