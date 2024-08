Estas son las medidas de seguridad y protección que se tomarán en el Palacio de Justicia. Hay alerta y preocupación en los magistrados

La situación generó una “alerta” en los magistrados, según detalló el presidente del alto tribunal, que no dudó en señalar que existe una gran preocupación por lo que pidieron toma medidas urgentes para aumentar las medidas de seguridad y protección en la instalación judicial ubicada en pleno centro de Bogotá.

Por el momento, según explicó el presidente de la Corte Suprema no se sabe quién podría estar detrás de este plan. “No me han dado detalles que correlacionen esto con un determinado hecho o con un determinado grupo, esos detalles, como presidente de la Corte, no los tengo. Vuelvo y los insisto, estamos partiendo de una realidad objetiva, los resultados de una diligencia de registro de allanamiento, y esa realidad hace necesario que se implementen medidas de seguridad”.