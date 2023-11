Nicolás Petro será acusado por la Fiscalía este lunes. El hijo de Petro responde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en medio de escándalo en la campaña de su papá

“Cuando él me da ese obsequio, mi situación personal empieza a fracturarse y, a raíz de esa fractura de mi situación personal, vivo una especie de bloqueo a nivel de Gobierno y la gente me empieza a bloquear. Entonces ya no me buscan como me buscaban para pedirme favores, realmente el señor Robayo no logró nunca pedirme algo, ni yo hacerle un favor”, dijo Nicolás Petro.