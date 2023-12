Exclusivo: “La obligó a arrodillarse para tener sexo oral”: espeluznantes relatos de víctimas de abuso del luchador de artes marciales mixtas

“Yo le dije que ya no quería más, y no me dejaba pararme, me tenía las manos en la boca haciendo cosas”, le contó una de las víctimas a la Policía.

Agregó la joven: “Mi amiga no me dijo que él grababa, él cogió el celular y comenzó a grabarme, yo me sentí muy mal, casi me pongo a llorar, él me dijo que si no grababa la relación sexual, no me pagaría el dinero; yo estaba muy asustada porque mi mayor miedo era salir en algún video (...). Me obligó a hacerle sexo oral para que me pagara el dinero”.