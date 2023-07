Profes pedófilos: así quedaron al descubierto docentes denunciados de abuso sexual a menores de edad en La Guajira

Lo que parecía un simple saludo entre el coordinador del colegio Chon -Kay de Riohacha, La Guajira, a una de sus alumnas, terminó siendo el desmantelamiento de un lobo vestido de oveja, según describen sus víctimas.

“Él me estiró el brazo para que le diera la mano y tan pronto agarró la mía, la pasó con fuerza en su parte íntima y me la refregaba una y otra vez”, dice a quien llamaremos Kimberly, una menor de 15 años que sintió que se ahogaba en un grito que intentaba dar, pero que los nervios no dejaron escapar una tarde de marzo de 2023.

Estaba justo en la cancha de fútbol de la institución, varios niños pasaban a su alrededor, pero ella no lograba reaccionar, de repente las lágrimas que se escaparon de sus ojos hicieron que el profesor Norberto Cardona, soltara la mano y ella solo corrió hasta el salón de clases, estando allá sacó su celular y llamó a su familia para que la pusieran a salvo.

Abuso sexual / Abuso sexual infantil / Abuso infantil - Foto: Getty Images/iStockphoto

En el interior del país, este tipo de hechos suelen convertirse en grandes escándalos y más aún si sucede en colegios de estratos económicos altos. Pero a nivel nacional son más común de lo que se alcanza a contar, sobre todo en regiones apartadas y en colegios públicos. En los que por la condición de contratación de los profesores no pueden ser despedidos mientras avanzan las investigaciones, solo son trasladados de institución en institución, con la probabilidad de dejar más víctimas a su paso.

Mientras la familia de Kimberly estaba en la rectoría de la institución, exigiendo tomar medidas, pues se enteraron de que el profesor había salido de tres colegios más con denuncias similares, se conoció que en la coordinación en la que atendía Norberto Cardona, una niña de 14 años estaba siendo víctima de abuso por parte del mismo docente. La menor contó que él la citó allí, le desapuntó la camisa e inició a tocar su cuerpo. El relato lo entregó posteriormente a la Fiscalía y a la Policía de Infancia y adolescencia.

Imagen de referencia - Foto: Getty Images/iStockphoto

En medio de la investigación, los uniformados de la Dirección y Protección de Servicios Especiales (Dipro), de la Policía Nacional, identificaron que el hombre se aprovechaba de su cargo directivo para manipular a las niñas con las notas de diferentes materias, pues les decía que él podía influir en otros profesores para que les dañara su currículo académico si no accedía a sus pretensiones o si denunciaban los hechos.

Los uniformados iniciaron su brigada en varias instituciones y encontraron casos aberrantes, como el del profesor Robín Torres, quien era el instructor de la banda marcial de una institución de la capital Guajira y no solo abusaría de sus alumnas, sino que, además, al parecer, las ofrecía como si se trataran de mercancía a otras personas. Por esa razón tendrá que responder por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, por ofrecer dinero a las estudiantes, con el fin de tener relaciones sexuales con él u otros.

El coordinador del colegio Chon -Kay también fue capturado por las autoridades, los dos tendrán que defenderse tras las rejas para minimizar el posible riesgo de que sigan haciendo daño a más menores. Las autoridades en este momento tienen abierto el caso por si niñas de otras instituciones por las que estos profesores han dado clases sienten que también han sido víctimas de ellos.

Las estudiantes que decidieron hablar para dejar al descubierto a estos posibles pedófilos, coinciden al decir que lo hicieron porque no quieren que otras menores pasen por la misma situación, aseguran que sintieron el respaldo de la justicia Colombiana, y que, por el contrario, esos lobos que amenazaban con dañarles su vida si decidían hablar hoy están encerrados en una jaula lejos de inocentes.