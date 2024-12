La emoción se le siente desde mucho antes de subirse a la balsa. Sin embargo, sonríe aún más cuando el carro llega al punto de partida y tiene en frente el primer rápido de bienvenida, como identifican los guías el inicio del recorrido. Pero este excombatiente de 36 años también siente miedo. Al menos lo experimentó cuando los visitó el presidente honorario de la Federación Internacional de Rafting, Rafael Gallo. “Él me escogió para que lo llevara en mi bote. Éramos seis, entre ellos dos personas de la ONU . Como hay tantas curvas y piedras en El Pato, toca descender cambiando constantemente de orilla a orilla, me preocupaba que la balsa se volteara”, recuerda. Pero todo salió bien. Duberney los guio con agilidad y determinación, habilidades que los turistas notan tan pronto suben a la frágil balsa para desafiar, bajo su mando, esas aguas rebeldes.

Duberney Moreno es uno de los cinco excombatientes que viajarán a Australia. Ya tiene el pasaporte, le falta la visa y el permiso de la JEP. Foto: Misión de la ONU

Entre ellos, han llegado más de 100 clientes para disfrutar del servicio que ofrece Remando por la Paz, una iniciativa lanzada en febrero que ya debutó ante la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Entre 80 y 90 millones de pesos ha invertido la comunidad internacional para que avance este proyecto. En él, ocho guías –cinco excombatientes y tres campesinos de la región– certificados por la Federación Internacional de Rafting (FIR) se organizaron para ampliar la oferta turística en una de las zonas más golpeadas por la violencia en años anteriores.

“La primera vez casi me ahogo. Me caí del bote y tragué mucha agua. Me asusté y pensé en no volver. Al día siguiente, sin embargo, me insistieron; y menos mal, porque a mí esto me cambió la vida”, dice Leidi Lorena Leiva. Es madre soltera de tres hijas y su historia ofrece un caso palpable de las oportunidades que encerraba el concepto de la paz territorial. Ella respondió, junto con otros, a la convocatoria que hizo el Paisa por medio de las Juntas de Acción Comunal antes de perderse con Iván Márquez en la espesura de la selva.

La iniciativa nació como un proyecto conjunto, y no solo de excombatientes. Aunque no todo el que quiere puede hacer rafting. No muchas aguantaron el trote hasta el final como Leidi: no sabían nadar o simplemente desestimaron la exigencia física que tiene ese deporte.