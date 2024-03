Exministro Wilson Ruiz pide que la exclusividad del caso Mancuso en la JEP sea discutida por la Corte Constitucional

“Me parece excelente esta decisión. Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad. La verdad es la antesala de la reconciliación nacional. La paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad no a través de la venganza, sino a través de establecer la verdad”.

Pero el exministro y exmagistrado Ruíz en diálogo con Semana insistió que “la JEP reclama una competencia prevalente para decidir sobre ello aún por encima de la competencia legal del tribunal de justicia y paz de Barranquilla que, sobre el particular, decidió no conceder la libertad al considerar que el decreto que designa al señor Mancuso como gestor de paz es inconstitucional. Lo anterior obliga a instancias del tribunal y, por mandato del acto legislativo 02 de 2015, proponer ante la Corte Constitucional el conflicto de competencias para que sea esta alta corte quien decida sobre la competencia para decretar o no la libertad”.