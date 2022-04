Expulsado del partido Cambio Radical, concejal señalado de abusar a niña en Quindío

El Consejo de Control Ético del partido Cambio Radical tomó la decisión de expulsar de esta organización política a Edwin Julián Hernández Ochoa, concejal del municipio de Calarcá (Quindío), señalado de cometer abuso sexual contra una niña de dos años, sobrina de su esposa.

Entre las razones que motivaron a esta sanción, explica una resolución del partido, fue atentar contra un niño que es una violación de los derechos humanos fundamentales y motivo de desvinculación inmediata. “El concejal Edwin Julián Hernández Ochoa no logró refutar la acusación de la denuncia presentada en la respectiva denuncia que obra en el expediente y, por lo tanto, no le fue posible desvirtuar la queja”.

“Asimismo, el Consejo de Control Ético determinó que los argumentos del escrito de descargos no fueron sólidos, contundentes y convincentes para poder desvirtuar los hechos noticiosos que sustentan la queja en cuestión, por lo que incurrió en falta gravísima, tal como lo establecen los estatutos del partido y el Reglamento del Procedimiento Disciplinario Interno del Partido Cambio Radical en el artículo 42, numeral 2, 5, 9 y 10, ya que su conducta se encuentra tipificada como sancionable”, indica el documento del partido.

Por su parte, el concejal Hernández Ochoa se defendió argumentando que la denuncia publicada en un medio de comunicación de Quindío en el mes de enero solo pretende afectar su imagen y su reputación como político.

“El día 28 de diciembre de 2021 se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, donde se inició una investigación por parte de la unidad de la Fiscalía de Caivas de Armenia. No obstante, los agentes del CTI y policía judicial no han encontrado material probatorio que demuestre la veracidad de dicha denuncia; por lo tanto, la Fiscalía no ha solicitado imputación a mi cargo por algún tipo de delito”, explicó Hernández Ochoa al comité de control ético del partido Cambio Radical.

Sin embargo, Mónica Marín, madre de la niña presuntamente abusada por el concejal, vive una realidad devastadora, ya que su niña ha tenido episodios de ansiedad constantes a causa de los tocamientos en las partes íntimas que aparentemente le hizo Hernández Ochoa, cuando su mamá la dejaba en casa de su tía algunos días de la semana.

Marín interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 28 de diciembre por presunto abuso sexual a una menor de dos años contra Hernández Ochoa. A la Procuraduría General de la Nación acudió también a denunciar el pasado 18 de enero. Este hecho salió a la luz pública tras el reporte que hizo el periodista David Salazar en el medio digital La Crónica del Quindío, el 20 de enero.

La mujer, quien trabaja desde hace 13 años en la Secretaría de Educación municipal de Armenia, le relató a SEMANA la experiencia de horror que ha vivido desde los primeros días de diciembre de 2021, cuando en su casa le cambiaba el pañal a la niña y ella le reveló con claras palabras y gestos: “Mamá, Julián me toca así, mire, así”, decía la pequeña señalando su vagina y los dedos dentro de su parte íntima.

Durante aproximadamente cuatro meses Mónica llevaba varios días a la semana a sus dos hijos (la niña de dos años y su hijo mayor de 14) a la casa de su hermana, esposa del concejal Julián Hernández Ochoa, para que se los cuidara.

En ese tiempo Marín nunca observó un comportamiento sospechoso de su cuñado. Solo notaba que él le regalaba muchos dulces a la niña para consentirla. “Tal vez era para mantenerla callada”, asegura. Pero su instinto de madre la alertó el día en que la niña le hizo la cruda revelación, y lo repetía constantemente.

Según cuenta Mónica, su niña habla perfectamente, se le entienden todas las palabras, “es muy avispada”. “Me repetía varias veces: mamá Julián, él me toca aquí”, lamentó la mujer, quien llevó a la pequeña hasta el Hospital San Juan de Dios, de Armenia, para que la examinaran.

Allí, los médicos le dejaron por escrito en un informe que no observaron señales de penetración, pero sí de tocamientos en la vagina, y este hecho constituye un abuso sexual contra menores de edad.