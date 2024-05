Así fue la cinematográfica fuga de alias Zeus: un trapo en la cabeza y una estampida fueron claves para el escape

Así se realizó la fuga

Dentro de los presos, se observa que uno sale con un trapo en la cabeza, por lo que no se puede identificar, el testigo afirma que ese es Zeus. Muchos reclusos salieron de la celda y otros se quedaron. Tras algunos segundos, el primer policía vuelve a cerrar la celda.

Afuera de la estación

“Empezamos a salir todos, ahí sonaron unos disparos, pero no supe quién los hizo. Dicen que los policías, pero yo pasé por el lado de los policías y no me soltaron ni uno. Cuando salí, la reja de la entrada del parqueadero estaba tumbada”, comentó el testigo.